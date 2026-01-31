Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стратегически ход на България в историческия сблъсък за Купа Дейвис

31 Януари, 2026 21:00

Двубоите ще се изиграят на 7 и 8 февруари в зала "Колодрум", но вместо традиционната за затворени пространства твърда настилка, организаторите подготвиха изненада за гостите

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пловдив се подготвя да приеме дългоочаквания сблъсък между България и Белгия в отборния турнир за Купа Дейвис, като голямата новина около събитието вече е факт.

Двубоите ще се изиграят на 7 и 8 февруари в зала "Колодрум", но вместо традиционната за затворени пространства твърда настилка, организаторите подготвиха изненада за гостите.

По изрично желание на българския отбор в залата бе изграден първият вътрешен клей корт в страната, който се очаква да бъде ключовото предимство за нашите състезатели.

За феновете, които няма да бъдат в Пловдив, срещите ще бъдат излъчени пряко по NOVA и NOVA Sport.


  • 1 Червената шапчица

    0 1 Отговор
    Не лъжете! Става дума за квалификации, а не за купа "Дейвис"...

    21:46 31.01.2026

