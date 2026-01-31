Стратегически ход на България в историческия сблъсък за Купа Дейвис

Пловдив се подготвя да приеме дългоочаквания сблъсък между България и Белгия в отборния турнир за Купа Дейвис, като голямата новина около събитието вече е факт.

Двубоите ще се изиграят на 7 и 8 февруари в зала "Колодрум", но вместо традиционната за затворени пространства твърда настилка, организаторите подготвиха изненада за гостите.

По изрично желание на българския отбор в залата бе изграден първият вътрешен клей корт в страната, който се очаква да бъде ключовото предимство за нашите състезатели.

За феновете, които няма да бъдат в Пловдив, срещите ще бъдат излъчени пряко по NOVA и NOVA Sport.