Локомотив Пловдив привлече халф от Серия А

2 Февруари, 2026 21:52 511 0

  • локомотив пловдив -
  • миха търдан -
  • пиза-
  • италия

Миха Търдан идва без трансферна сума

Локомотив Пловдив привлече халф от Серия А - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив привлече Миха Търдан от италианския ФК Пиза. "Черно-белите" ще придобият неговите права без трансферна сума, но ще дължат определен процент при продажба на играча в трети клуб.

Полузащитникът днес официално стана част от ПФК Локомотив с контракт за две години и половина.

Миха Търдан е роден на 12 април 2005 г. в Любляна, Словения. Юноша е на Емполи и Пиза. За последно се е състезавал за състава на Красава, където е бил под наем от Пиза. Полузащитникът има записани двубои и за националните отбори на Словения при U19, U18 u U15.


