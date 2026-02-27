Пълна програма за 1/8-финалите в Шампионската лига

Футболните фенове вече могат да отбележат в календарите си датите за най-очакваните двубои от осминафиналната фаза на Шампионската лига. Организаторите разкриха детайлния график по дни и часове, а жребият поднесе истински зрелища още в този етап на турнира.
Безспорно най-голям интерес предизвикват срещите между Реал Мадрид и Манчестър Сити, както и между ПСЖ и Челси. Любопитното е, че и двата двубоя ще се изиграят на 11 март от 22:00 часа, което със сигурност ще затрудни избора на зрителите пред екраните.
Реваншите също ще се проведат паралелно – на 17 март от 22:00 часа, което гарантира още една доза футболна драма.
Пълен график на осминафиналите в Шампионската лига
Първи мачове:
10 март, 19:45 ч. – Галатасарай - Ливърпул
10 март, 22:00 ч. – Аталанта – Байерн
10 март, 22:00 ч. – Атлетико Мадрид – Тотнъм
10 март, 22:00 ч. – Нюкасъл – Барселона
11 март, 19:45 ч. – Леверкузен – Арсенал
11 март, 22:00 ч. – Бодьо/Глимт – Спортинг Лисабон
11 март, 22:00 ч. – ПСЖ – Челси
11 март, 22:00 ч. – Реал Мадрид – Манчестър Сити
Реванши:
17 март, 19:45 ч. – Спортинг Лисабон – Бодьо/Глимт
17 март, 22:00 ч. – Арсенал – Леверкузен
17 март, 22:00 ч. – Челси – ПСЖ
17 март, 22:00 ч. – Манчестър Сити – Реал Мадрид
18 март, 19:45 ч. – Барселона – Нюкасъл
18 март, 22:00 ч. – Байерн – Аталанта
18 март, 22:00 ч.– Ливърпул – Галатасарай
18 март, 22:00 ч. – Тотнъм – Атлетико Мадрид
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Огнян
20:37 27.02.2026
2 ХиХи
20:56 27.02.2026
3 Фалирал сепаратистки балон Фарса
21:25 27.02.2026
4 Сатана Z
Няма начин и двата да отпаднат в един мач ама е голям кеф ,че ще се бият кой ще плати повече на съдиите
21:38 27.02.2026