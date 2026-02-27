Новини
Пълна програма за 1/8-финалите в Шампионската лига

27 Февруари, 2026

Организаторите разкриха детайлния график по дни и часове

Пълна програма за 1/8-финалите в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболните фенове вече могат да отбележат в календарите си датите за най-очакваните двубои от осминафиналната фаза на Шампионската лига. Организаторите разкриха детайлния график по дни и часове, а жребият поднесе истински зрелища още в този етап на турнира.

Безспорно най-голям интерес предизвикват срещите между Реал Мадрид и Манчестър Сити, както и между ПСЖ и Челси. Любопитното е, че и двата двубоя ще се изиграят на 11 март от 22:00 часа, което със сигурност ще затрудни избора на зрителите пред екраните.

Реваншите също ще се проведат паралелно – на 17 март от 22:00 часа, което гарантира още една доза футболна драма.

Пълен график на осминафиналите в Шампионската лига

Първи мачове:

10 март, 19:45 ч. – Галатасарай - Ливърпул

10 март, 22:00 ч. – Аталанта – Байерн

10 март, 22:00 ч. – Атлетико Мадрид – Тотнъм

10 март, 22:00 ч. – Нюкасъл – Барселона

11 март, 19:45 ч. – Леверкузен – Арсенал

11 март, 22:00 ч. – Бодьо/Глимт – Спортинг Лисабон

11 март, 22:00 ч. – ПСЖ – Челси

11 март, 22:00 ч. – Реал Мадрид – Манчестър Сити

Реванши:

17 март, 19:45 ч. – Спортинг Лисабон – Бодьо/Глимт

17 март, 22:00 ч. – Арсенал – Леверкузен

17 март, 22:00 ч. – Челси – ПСЖ

17 март, 22:00 ч. – Манчестър Сити – Реал Мадрид

18 март, 19:45 ч. – Барселона – Нюкасъл

18 март, 22:00 ч. – Байерн – Аталанта

18 март, 22:00 ч.– Ливърпул – Галатасарай

18 март, 22:00 ч. – Тотнъм – Атлетико Мадрид




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Огнян

    1 1 Отговор
    Браво геле много си добър.Дерзаи.

    20:37 27.02.2026

  • 2 ХиХи

    1 0 Отговор
    Реал и Ман Сити за кой път ги събират?

    20:56 27.02.2026

  • 3 Фалирал сепаратистки балон Фарса

    1 0 Отговор
    пак с възможно най-слабия противник и пак греда, хахаха. ПлатиМи вече го няма…

    21:25 27.02.2026

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Реал Мадрид – Манчестър Сити
    Няма начин и двата да отпаднат в един мач ама е голям кеф ,че ще се бият кой ще плати повече на съдиите

    21:38 27.02.2026

