Барселона си осигури услугите на уругвайския талант Патрисио Пасифико

3 Февруари, 2026 06:08 433 0

19-годишният защитник пристига на „Камп Ноу“ под наем от Дефенсор Спортинг

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каталунският гранд Барселона направи поредния си ход на зимния трансферен пазар, като официално обяви привличането на обещаващия уругвайски бранител Патрисио Пасифико. 19-годишният защитник пристига на „Камп Ноу“ под наем от Дефенсор Спортинг до края на настоящия сезон, като договорът включва и опция за закупуване на стойност 1,8 милиона евро.

Младият Пасифико ще се присъедини към състава на Барса Атлетик, воден от Жулиано Белети, където ще има възможност да се докаже в конкурентна среда и да натрупа ценен опит в европейския футбол. Ако определени условия бъдат изпълнени по време на престоя му, каталунците могат да активират задължителна клауза за постоянен трансфер.

„Барселона и Дефенсор Спортинг се договориха за преотстъпването на Патрисио Пасифико до края на сезона, като в контракта е заложена и опция за откупуване на правата му“, гласи официалното съобщение на испанския клуб.

Привличането на Пасифико е част от амбициозната стратегия на „блаугранас“ да инвестират в млади и перспективни футболисти от цял свят. След като вече си осигуриха услугите на Хамза Абделкарим и Ювенсли Онщайн, каталунците продължават да разширяват селекцията си с международни таланти, които могат да се превърнат в бъдещи звезди на първия отбор.

Патрисио Пасифико е считан за един от най-ярките млади защитници в Уругвай и се очаква да внесе свежест и стабилност в отбраната на дублиращия тим на Барса.


