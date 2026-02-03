Барселона си осигури услугите на уругвайския талант Патрисио Пасифико

Каталунският гранд Барселона направи поредния си ход на зимния трансферен пазар, като официално обяви привличането на обещаващия уругвайски бранител Патрисио Пасифико. 19-годишният защитник пристига на „Камп Ноу“ под наем от Дефенсор Спортинг до края на настоящия сезон, като договорът включва и опция за закупуване на стойност 1,8 милиона евро.

Младият Пасифико ще се присъедини към състава на Барса Атлетик, воден от Жулиано Белети, където ще има възможност да се докаже в конкурентна среда и да натрупа ценен опит в европейския футбол. Ако определени условия бъдат изпълнени по време на престоя му, каталунците могат да активират задължителна клауза за постоянен трансфер.

„Барселона и Дефенсор Спортинг се договориха за преотстъпването на Патрисио Пасифико до края на сезона, като в контракта е заложена и опция за откупуване на правата му“, гласи официалното съобщение на испанския клуб.

Привличането на Пасифико е част от амбициозната стратегия на „блаугранас“ да инвестират в млади и перспективни футболисти от цял свят. След като вече си осигуриха услугите на Хамза Абделкарим и Ювенсли Онщайн, каталунците продължават да разширяват селекцията си с международни таланти, които могат да се превърнат в бъдещи звезди на първия отбор.

Патрисио Пасифико е считан за един от най-ярките млади защитници в Уругвай и се очаква да внесе свежест и стабилност в отбраната на дублиращия тим на Барса.