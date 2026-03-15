Мбапе поднови тренировки, ще играе срещу Ман Сити

Мбапе поднови тренировки, ще играе срещу Ман Сити

15 Март, 2026 18:28 470 1

Завръщането му е ключово за "белия балет", който ще се опита да защити преднината си от три гола след победата с 3:0 в първия мач

Мбапе поднови тренировки, ще играе срещу Ман Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият реализатор на отбора на Реал Мадрид - Килиан Мбапе, поднови пълноценни тренировки и се очаква да бъде в стартовия състав за двубоя през идната седмица за реванша с Манчестър Сити в Шампионска лига.

Според информация на Diario AS, френската суперзвезда е преодолял проблемите с контузия, които го измъчваха в последните мачове. Днес той е тренирал наравно със своите съотборници без признаци на дискомфорт.

Завръщането му е ключово за "белия балет", който ще се опита да защити преднината си от три гола след победата с 3:0 в първия мач. Бързината на Мбапе и партньорството му с Винисиус Жуниор се смятат за най-силното оръжие на Мадрид при гостуването на "Етихад".

В същото време защитникът Алваро Карерас също показва напредък и може да попадне в разширения състав за Англия. Ситуацията с Раул Асенсио обаче остава неясна, като участието му ще се решава в последния момент поради болки в прасеца.

Въпреки оптимизма, треньорският щаб, воден от Алваро Арбелоа, остава предпазлив относно физическото състояние на Мбапе, за да се избегнат усложнения в дългосрочен план. Новината за неговата готовност обаче е сериозен психологически удар по амбициите на Манчестър Сити за обрат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Егати

    0 0 Отговор
    Снимайте го на светъл фон бре,че да го зърнем...

    18:53 15.03.2026

