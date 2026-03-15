Жоан Лапорта гласува за президент на Барселона, не допуснаха Тер Стеген

Жоан Лапорта гласува за президент на Барселона, не допуснаха Тер Стеген

15 Март, 2026 17:29 445 1

Адвокатът е сочен за основен фаворит да спечели нов мандат начело на „блаугранас“, който при успех ще продължи до 2031-ва година

Жоан Лапорта гласува за президент на Барселона, не допуснаха Тер Стеген - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Действащият президент на Барселона Жоан Лапорта упражни правото си на глас на провеждащите се днес избори в каталунския клуб. Адвокатът е сочен за основен фаворит да спечели нов мандат начело на „блаугранас“, който при успех ще продължи до 2031-ва година. Негов единствен опонент в надпреварата е Виктор Фонт, чиито шансове според мнозина остават минимални.

Още от сутринта Лапорта се намираше на „Спотифай Камп Ноу“, но даде своя вот едва около 14:00 часа местно време. До този момент той придружаваше до избирателните секции редица известни членове на клуба, което е позволено от правилата.

Междувременно неприятна ситуация преживя бившият капитан на тима Марк-Андре тер Стеген. Германският вратар, който в момента играе под наем в Жирона, се появи в една от секциите на стадиона, но установи, че името му не присъства в списъка на имащите право на глас.

Според информация на Diario AS, причината е, че стражът не е подновил членската си карта за настоящата година – задължително условие, за да бъде „сосиос“ с право на участие във вота. След като изчака известно време, Тер Стеген напусна мястото, без да успее да подаде бюлетина.

Вратарят се раздели с Барселона през януари, но малко след преминаването си в Жирона получи сериозна травма. Договорът му с каталунския клуб остава в сила до лятото на 2028-ма година.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2013001768

    0 0 Отговор
    Гласувам в полза на ЛАПОРТА

    17:56 15.03.2026

