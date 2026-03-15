Жоан Лапорта гласува за президент на Барселона, не допуснаха Тер Стеген

Действащият президент на Барселона Жоан Лапорта упражни правото си на глас на провеждащите се днес избори в каталунския клуб. Адвокатът е сочен за основен фаворит да спечели нов мандат начело на „блаугранас“, който при успех ще продължи до 2031-ва година. Негов единствен опонент в надпреварата е Виктор Фонт, чиито шансове според мнозина остават минимални.

Още от сутринта Лапорта се намираше на „Спотифай Камп Ноу“, но даде своя вот едва около 14:00 часа местно време. До този момент той придружаваше до избирателните секции редица известни членове на клуба, което е позволено от правилата.

Candidate Joan Laporta, member number 9.601, casts his vote at Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/Ugncq3fuJh — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

Междувременно неприятна ситуация преживя бившият капитан на тима Марк-Андре тер Стеген. Германският вратар, който в момента играе под наем в Жирона, се появи в една от секциите на стадиона, но установи, че името му не присъства в списъка на имащите право на глас.

Според информация на Diario AS, причината е, че стражът не е подновил членската си карта за настоящата година – задължително условие, за да бъде „сосиос“ с право на участие във вота. След като изчака известно време, Тер Стеген напусна мястото, без да успее да подаде бюлетина.

🚨 Marc-André ter Stegen had arrived at the election headquarters, but he cannot vote because his name is not appearing in the electoral register. [@diarioas] pic.twitter.com/B7dwfGX737 — barcacentre (@barcacentre) March 15, 2026

Вратарят се раздели с Барселона през януари, но малко след преминаването си в Жирона получи сериозна травма. Договорът му с каталунския клуб остава в сила до лятото на 2028-ма година.