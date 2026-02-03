Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Първи допинг случай преди Милано–Кортина

3 Февруари, 2026 07:58 554 0

Италианската биатлонистка Ребека Паслер е дала положителна проба само четири дни преди откриването на Игрите

Първи допинг случай преди Милано–Кортина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Само дни преди церемонията по откриването на Олимпийските игри Милано–Кортина, италианският спорт беше разтърсен от първи допинг скандал. Биатлонистката Ребека Паслер, родена през 2001 г., е дала положителна допинг проба при проверка извън състезание.


В пробата е открит летрозол, който е медикамент, използван основно при онкологични терапии, но който може да се прилага и за намаляване на нивата на естроген, поради което фигурира в списъка на забранените субстанции. Случаят автоматично води до временно отстраняване на състезателката, докато тече процедурата по дисциплинарното производство.


24-годишната Паслер е сред най-успешните италиански биатлонистки в младежките категории. В кариерата си тя е спечелила осем медала от световни първенства за юноши и девойки, включително злато в щафета. Най-доброто ѝ класиране през настоящия сезон е десето място в Оберхоф.


Случаят придобива още по-силен обществен отзвук и заради фамилната история на състезателката. Баща ѝ, Йохан Паслер, е легендарна фигура в италианския биатлон. Той е носител на първия олимпийски медал за страната в този спорт, бронз от Игрите в Калгари, Канада през 1988 година.


