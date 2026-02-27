Радослав Росенов с впечатляваща 18-а поредна победа на ринга на "Странджа"

Боксовата сцена в зала "София" отново стана свидетел на истинско спортно шоу, след като Радослав Росенов затвърди доминацията си в престижния турнир за купа "Странджа". Младият национал от Русе, който вече четири поредни години държи трофея, не остави никакви съмнения в класата си и този път.

В четвъртфиналния сблъсък в категория до 60 килограма, 22-годишният Росенов се изправи срещу монголския съперник Буяндалай Баярху – боксьор с респектираща физика и значително по-висок ръст. Въпреки това, българинът демонстрира завидна бързина, отлична техника и хладнокръвие, с които преодоля всяко предизвикателство на ринга.

С този успех Росенов вече има 18 последователни победи в най-стария боксов турнир в Европа – постижение, което го нарежда сред легендите на българския бокс. Победата му гарантира минимум бронзов медал, но амбициите на младия шампион са насочени към поредна титла.

В събота Росенов ще се изправи срещу представителя на Англия – Уилиям Хюит, в битка за място на големия финал.