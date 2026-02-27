Новини
Спорт »
Тенис »
Даниил Медведев срази Оже-Алиасим и се класира на финал в Дубай

Даниил Медведев срази Оже-Алиасим и се класира на финал в Дубай

27 Февруари, 2026 20:03 376 0

  • даниил медведев-
  • турнир-
  • atp 500-
  • дубай-
  • тенисист-
  • феликс оже-алиасим

Мачът продължи едва 83 минути

Даниил Медведев срази Оже-Алиасим и се класира на финал в Дубай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев си осигури място на финала на престижния турнир от сериите ATP 500 в Дубай. Руският тенисист не остави никакви шансове на канадския си съперник Феликс Оже-Алиасим, като го победи категорично с 6:4, 6:2 за едва 83 минути игра на централния корт.

Още от първите минути на срещата Медведев наложи темпото си и показа защо е сред фаворитите за трофея. В откриващия сет шампионът от миналата година впечатли с изключителна стабилност на сервис – спечели цели 86% от точките при първи начален удар и 73% при втори, като реализира един пробив, който се оказа решаващ.

Във втората част руснакът продължи да доминира на корта, като повиши още повече ефективността си – 92% успешни първи сервиси и 83% на втори. Медведев успя да пробие съперника си на два пъти, с което окончателно сломи съпротивата на Оже-Алиасим и си осигури безапелационна победа.

На финала в Дубай Даниил Медведев ще се изправи срещу победителя от двубоя между своя сънародник Андрей Рубльов и нидерландския талант Талон Грийкспоор.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове