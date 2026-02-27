Даниил Медведев срази Оже-Алиасим и се класира на финал в Дубай

Даниил Медведев си осигури място на финала на престижния турнир от сериите ATP 500 в Дубай. Руският тенисист не остави никакви шансове на канадския си съперник Феликс Оже-Алиасим, като го победи категорично с 6:4, 6:2 за едва 83 минути игра на централния корт.

Още от първите минути на срещата Медведев наложи темпото си и показа защо е сред фаворитите за трофея. В откриващия сет шампионът от миналата година впечатли с изключителна стабилност на сервис – спечели цели 86% от точките при първи начален удар и 73% при втори, като реализира един пробив, който се оказа решаващ.

Във втората част руснакът продължи да доминира на корта, като повиши още повече ефективността си – 92% успешни първи сервиси и 83% на втори. Медведев успя да пробие съперника си на два пъти, с което окончателно сломи съпротивата на Оже-Алиасим и си осигури безапелационна победа.

На финала в Дубай Даниил Медведев ще се изправи срещу победителя от двубоя между своя сънародник Андрей Рубльов и нидерландския талант Талон Грийкспоор.