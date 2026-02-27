Уволнената шефка на "Медицински надзор": Получавах редица заплахи. Натискът бе постоянен

Доскорошният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева излезе с коментар, след като министърът на здравеопазването я освободи от длъжността. Тя твърди, че е получавала заплахи, през времето, в което е била на поста.

"Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза, с работата на екипа ми или с реалните резултати, които постигнахме през последните години", пише Динева.

"Парадоксално е, че на фона на приключила донорска ситуация, която обявихме вчера бях освободена с официален мотив, че трябва да се „подобри координацията и ефективността при реализирането им“. Освобождаването ми идва в момент, когато системата работи, а екипите са мобилизирани и фокусирани върху спасяването на човешки животи. В министерството все още стои неподписана документацията, свързана с финансирането на предстоящите Европейски игри за трансплантирани", пише още тя.

По думите ѝ днес е отишла в Министерството на здравеопазването с документи от приключила проверка, която показва, че лечебно заведение, в което е имало смъртен случай на дете, следва да бъде затворено. Проверката установява, че лечебното заведение е работило извън правилата, определени от здравните власти. Според нея министърът не е пожелал да чуе за нея, а документите са приети в агенцията.

"През времето, в което оглавявах ИАМН, получавах редица заплахи. Натискът беше постоянен. Но никога не съм отстъпвала от принципите си и от задължението си да защитавам закона, пациентите и работата при спазване на медицинските стандарти. Винаги съм вярвала, че контролът в здравеопазването трябва да бъде безкомпромисен, независимо от последствията", пише още Динева.

Тя благодари от сърце на целия екип на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и посочва, че е работила с професионалисти, които ежедневно са поемали тежки решения и носели огромна отговорност.

"Гордея се с постигнатите резултати и с усилията, които положихме за по-строг контрол, повече прозрачност и защита на пациентите. Тръгвам си с високо вдигната глава", завършва поста си тя.