Уволнената шефка на "Медицински надзор": Получавах редица заплахи. Натискът бе постоянен

27 Февруари, 2026 20:55 1 263 26

Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза, с работата на екипа ми или с реалните резултати, които постигнахме през последните години

Уволнената шефка на "Медицински надзор": Получавах редица заплахи. Натискът бе постоянен - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доскорошният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева излезе с коментар, след като министърът на здравеопазването я освободи от длъжността. Тя твърди, че е получавала заплахи, през времето, в което е била на поста.

"Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза, с работата на екипа ми или с реалните резултати, които постигнахме през последните години", пише Динева.

"Парадоксално е, че на фона на приключила донорска ситуация, която обявихме вчера бях освободена с официален мотив, че трябва да се „подобри координацията и ефективността при реализирането им“. Освобождаването ми идва в момент, когато системата работи, а екипите са мобилизирани и фокусирани върху спасяването на човешки животи. В министерството все още стои неподписана документацията, свързана с финансирането на предстоящите Европейски игри за трансплантирани", пише още тя.

По думите ѝ днес е отишла в Министерството на здравеопазването с документи от приключила проверка, която показва, че лечебно заведение, в което е имало смъртен случай на дете, следва да бъде затворено. Проверката установява, че лечебното заведение е работило извън правилата, определени от здравните власти. Според нея министърът не е пожелал да чуе за нея, а документите са приети в агенцията.

"През времето, в което оглавявах ИАМН, получавах редица заплахи. Натискът беше постоянен. Но никога не съм отстъпвала от принципите си и от задължението си да защитавам закона, пациентите и работата при спазване на медицинските стандарти. Винаги съм вярвала, че контролът в здравеопазването трябва да бъде безкомпромисен, независимо от последствията", пише още Динева.

Тя благодари от сърце на целия екип на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и посочва, че е работила с професионалисти, които ежедневно са поемали тежки решения и носели огромна отговорност.

"Гордея се с постигнатите резултати и с усилията, които положихме за по-строг контрол, повече прозрачност и защита на пациентите. Тръгвам си с високо вдигната глава", завършва поста си тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тая е

    18 4 Отговор
    бати и к.рв.ляка

    20:57 27.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гергана Сотирова

    13 4 Отговор
    Само за протокола, аз също предпочитам постоянен натиск. От ритмичния ми излизат синини.

    20:59 27.02.2026

  • 4 обективен

    22 3 Отговор
    А трябваше да си в затвора !! Само калинки са на високи длъжности в очината !!

    21:02 27.02.2026

  • 5 Горката

    15 3 Отговор
    тя , бе ! Била заплашвана , но стояла стоически на стола !

    21:08 27.02.2026

  • 6 Дедо

    12 2 Отговор
    Айде ставай и изпразвай терена ма. Кво се обясняваш .

    21:12 27.02.2026

  • 7 Яшар

    13 2 Отговор
    ...забелязвам и явно ,видно и очевадно и очевидно е ,че назначат ли човек на държавен и општински пост ,той се самозабравя на първия месец и си мисли ,че това му е бащиния дядови я или по наследство ...тази с мед да я храниш ,има ми..шки на средно и ниско ниво който се самозабравят и тормозят хората 25-30 години на един пост ..пфу

    21:13 27.02.2026

  • 8 Хасан

    6 2 Отговор
    Уволнената шефка на "Медицински надзор": Получавах редица заплахи. Натискът бе постоянен. Сега ще кажа опростено обяснение на теорията за относителността! Хващаш някой и му набивеаш здраво пръст в зaдникa. Сега и той е с пръст в зaдникa и ти си с пръст в зaдникa. Просто ти си в относително по-добра позиция!

    21:17 27.02.2026

  • 9 Експертизата

    7 0 Отговор
    е документ, експертност е можене, знание. Правилно са те отсвирили. Не ставаш. Никой не те заплашва на никого не си притрябвала

    21:20 27.02.2026

  • 10 Тая, на кого

    6 0 Отговор
    каква е?

    Коментиран от #20

    21:21 27.02.2026

  • 11 Заека

    2 1 Отговор
    Гладен съм.

    21:24 27.02.2026

  • 12 Метин

    12 0 Отговор
    Прави впечатление, че по високите етажи на държавата са назначавани млади жени и момичета. Интересно, кога придобиха необходимото образование и натрупан опит.

    Коментиран от #14, #19

    21:24 27.02.2026

  • 13 Българин

    1 1 Отговор
    Напишете в търсачката: "Уред за икономия на ток - iskamBG....... com" - уред за спестяване на ток до 30%

    21:33 27.02.2026

  • 14 Метоо

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Метин":

    Владеят го добре френския.

    21:34 27.02.2026

  • 15 Йовано

    3 0 Отговор
    Йованкее..........свърши се вече. Интересно е, коя е следващата???

    21:39 27.02.2026

  • 16 Българин

    2 0 Отговор
    Напишете в някоя търсачка: "Уред за намаляване разхода в дома и офиса на ток", и си инсталирайте няколко и всичко ще е наред! Електромера ви ще започне да отчита истинската консумирана електроенергия, а не фалшифицираната от допълнителни честоти, от консумативните уреди - примерно пералня....

    21:39 27.02.2026

  • 17 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    Абе това бе се натиска бе-това се мандръса!Глупаци

    21:39 27.02.2026

  • 18 ООрана държава

    4 0 Отговор
    До тук репертоара на всички менискусджии е един и същ, натиск, заплахи, измъчване, тормоз....

    21:41 27.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лелиий

    2 0 Отговор
    Тоа дзвер прилича на некъф пластмасов бе! Кой ли изпаднал жиголо манддахерца това нещо?

    21:54 27.02.2026

  • 24 ИЗЧЕЗЕАЙ!!!!

    2 0 Отговор
    15 години грабихте народеца.

    21:55 27.02.2026

  • 25 Дънката

    1 0 Отговор
    Получаваше и редица чанти с пари ,но нищо не уреди и не изпълни след като ги получи!!! Ей сега вече ще можеш да ги върнеш

    21:57 27.02.2026

  • 26 А защо

    0 0 Отговор
    Като постоянно са я натискали - не е казала, ами сега след дъжд качулка? Така е лесно - докато сте на софрата да папкате, а после все цирикате, че хич не ви е било добре. Маса народ погубихте в опит да лобирате за некадърни доктори!

    21:58 27.02.2026

