Ливърпул с исторически финансов успех: Клубът отчете невиждани приходи и печалба

Ливърпул постави нов златен стандарт във финансовата си история, след като обяви рекордни приходи от впечатляващите 703 милиона паунда за шампионския сезон във Висшата лига, приключил през май 2025 година. Според информация, разпространена от агенция "Ройтерс", този финансов бум е пряко следствие от доминиращото представяне на "червените", които триумфираха с 20-ата си титла в английския елит.

В доклада на престижната консултантска компания "Делойт" Ливърпул оглавява класацията за най-високи приходи сред английските клубове, а чистата печалба след облагане с данъци възлиза на 8 милиона паунда – резултат, който подчертава стабилността и устойчивия растеж на клуба.

Значителен принос за финансовия възход имат приходите от телевизионни права, които са скочили с внушителните 60 милиона паунда, достигайки 264 милиона. Не по-малко впечатляващ е и ръстът на постъпленията от мачовите дни – с 14 милиона паунда повече спрямо предходния сезон. Маркетинговият отдел също бележи успех, като приходите от спонсорства и търговски дейности са се увеличили с 15 милиона паунда. Въпреки тези положителни тенденции, административните разходи на "мърсисайдци" също са се повишили, като са нараснали с 57 милиона паунда, което отразява инвестициите в инфраструктура и персонал.

Финансовата стабилност позволи на Ливърпул да бъде изключително активен на трансферния пазар. Клубът инвестира близо половин милиард евро за привличането на звезди като Александър Исак, Флориан Виртц, Юго Екитике и още няколко перспективни футболисти. Въпреки това, настоящият сезон не върви по план и "червените" временно се намират извън местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

С този рекорден финансов отчет Ливърпул затвърждава позицията си на един от най-успешните и устойчиви клубове в Европа. Въпреки предизвикателствата на терена, клубът демонстрира, че правилното управление и стратегическите инвестиции са ключът към дългосрочния успех – както на спортното, така и на финансовото поприще.