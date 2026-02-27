Новини
Спорт »
Други спортове »
Кризата във Федерацията по вдигане на тежести: Само една жалба спира Асен Златев

Кризата във Федерацията по вдигане на тежести: Само една жалба спира Асен Златев

27 Февруари, 2026 18:51 586 1

  • асен златев-
  • федерация по вдигане на тежести-
  • жалби-
  • протест-
  • пламен братойчев-
  • карлос насар-
  • европейско първенство-
  • спортна криза-
  • българия

Ситуацията остава напрегната

Кризата във Федерацията по вдигане на тежести: Само една жалба спира Асен Златев - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като две от трите жалби срещу вписването на легендарния Асен Златев като президент на Българската федерация по вдигане на тежести отпаднаха, само една пречка остава на пътя му към официалното поемане на поста. Това разкриха източници на Sportal.bg, хвърляйки светлина върху драматичната ситуация в родния спорт.

Припомняме, че на 15 декември миналата година, по време на Общо събрание, световният шампион Асен Златев бе избран да наследи Стефан Ботев начело на федерацията. Веднага след това обаче три клуба – ЦСКА, Аполон (Стара Загора) и Христо Бъчваров (Сливен) – оспориха избора му.

След последните развития, жалбите на ЦСКА и Аполон вече са невалидни, тъй като не са изпълнили всички формални изисквания за разглеждане на техните възражения. В момента единствената активна жалба е тази на клуба „Христо Бъчваров“ от Сливен, ръководен от бившия национален треньор Пламен Братойчев. Именно неговото възражение е последната бариера пред Златев и блокира работата на федерацията.

Ако казусът не бъде разрешен в най-скоро време, над българските щанги надвисва сериозна опасност – федерацията може да бъде обявена във фалит, а елитните ни състезатели, сред които и звездата Карлос Насар, рискуват да пропуснат Европейското първенство в Грузия през април.

В отговор на безизходицата, националният отбор и редица клубове от цялата страна подготвят мащабен протест пред Министерството на младежта и спорта, насрочен за 5 март. Не е изключено недоволството да се пренесе и в Сливен, където се обмисля допълнителна демонстрация срещу действията на Братойчев.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Този Стефан Ботев е по долен,мръсен и нагъл и от Стефка Костадинова,пълни нещастни които знаят че след като ги изгонят от хранилките единият крадец ще стане таксиметров шофьор защото това му е капацитета,а другата най много да се издигне до чистачка в някой хотел.

    20:19 27.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове