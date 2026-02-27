Кризата във Федерацията по вдигане на тежести: Само една жалба спира Асен Златев

След като две от трите жалби срещу вписването на легендарния Асен Златев като президент на Българската федерация по вдигане на тежести отпаднаха, само една пречка остава на пътя му към официалното поемане на поста. Това разкриха източници на Sportal.bg, хвърляйки светлина върху драматичната ситуация в родния спорт.

Припомняме, че на 15 декември миналата година, по време на Общо събрание, световният шампион Асен Златев бе избран да наследи Стефан Ботев начело на федерацията. Веднага след това обаче три клуба – ЦСКА, Аполон (Стара Загора) и Христо Бъчваров (Сливен) – оспориха избора му.

След последните развития, жалбите на ЦСКА и Аполон вече са невалидни, тъй като не са изпълнили всички формални изисквания за разглеждане на техните възражения. В момента единствената активна жалба е тази на клуба „Христо Бъчваров“ от Сливен, ръководен от бившия национален треньор Пламен Братойчев. Именно неговото възражение е последната бариера пред Златев и блокира работата на федерацията.

Ако казусът не бъде разрешен в най-скоро време, над българските щанги надвисва сериозна опасност – федерацията може да бъде обявена във фалит, а елитните ни състезатели, сред които и звездата Карлос Насар, рискуват да пропуснат Европейското първенство в Грузия през април.

В отговор на безизходицата, националният отбор и редица клубове от цялата страна подготвят мащабен протест пред Министерството на младежта и спорта, насрочен за 5 март. Не е изключено недоволството да се пренесе и в Сливен, където се обмисля допълнителна демонстрация срещу действията на Братойчев.