Футболисти на ЦСКА излизат едни срещу други на национално ниво

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов и халфът Макс Ебонг са сред избраниците на селекционера на Беларус Виктор Гончаренко за предстоящите контролни мачове на тима.

Първата е срещу Кипър в Никозия на 26 март, втората също е гостуване - срещу Армения в Ереван на 29 март.

Интересното е, че повиквателна за кипърския национален отбор очаква Йоанис Питас, който може да се изправи срещу съотборниците си в ЦСКА.

Вчера селекционерът на България Александър Димитров повика само един от "армейците" за турнето в Индонезия - Иван Турицов.