Катарина Макарио с безпрецедентен договор в женския футбол

17 Март, 2026 15:17 590 0

26-годишната футболистка ще облече екипа на Сан Диего Уейв

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В света на женския футбол се случи нещо невиждано – Катарина Макарио, нападателката на националния отбор на САЩ, разтърси спортната сцена с подписването на най-мащабния договор в историята на този спорт. Според информация на ESPN, 26-годишната футболистка, родена в Бразилия, ще облече екипа на Сан Диего Уейв, след като американският клуб се споразумя с Челси за трансферна сума от 300 000 долара.

Макарио, чийто договор с лондонския гранд изтичаше това лято, ще се състезава в Националната женска футболна лига на САЩ до 2030 година. За този период тя ще получи впечатляващото възнаграждение от близо 8 милиона долара – абсолютен рекорд за женския футбол и ясен знак за нарастващата популярност и значимост на дамския спорт.

Кариерата на Макарио е истинска приказка – тя стартира професионалния си път през 2021 година с екипа на Олимпик Лион, където бързо се превърна в ключова фигура. През 2023 година преминава в Челси, а сега се завръща в САЩ, за да продължи да пише история. В националния отбор на САЩ нападателката има 29 изиграни срещи и е реализирала 16 попадения, а през 2021 година спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Токио.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

