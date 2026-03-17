Тенисистка желае секс преди да излезе на корта

Чешката тенисистка Каролина Плишкова направи интересно разкритие в подкаста „Ракети“, който е воден от съпруга ѝ Михал Хръдличка.

Мъжът до бившата №1 не пропусна да я попита какво мисли по темата за секса преди мач.

„Сексът винаги работи! Преди мачове не помага на мъжете, но при жените действа много добре“, заяви през смях Каролина, която е финалистка от US Open 2016 и Уимбълдън 2021. Тя пропусна целия минал сезон, след като се възстановяваше от контузия в глезена и последвало усложнение.

След завръщането си на корта през януари обаче Плишкова отново получи травма и сега отново почива, като ще се завърне, когато започне сезонът на клей.