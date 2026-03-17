Фенове въздишат по една от най-красивите звезди в кеча

Тифани Стратън е една от най-харесваните звезди в кеча и вече има над 1 млн. последователи в социалните мрежи. 24-годишната американка обаче умее да привлича вниманието на феновете и извън ринга. Най-често със смели снимки в профилите си в социалните мрежи.

Последната ѝ фотосесия надмина очакванията. Тоалетът на Тифани включваше черен кожен сутиен с капси и къса поличка в същия стил. Реакциите на одобрение и възхищение в лицето на част от нейните над милион последователи в Инстаграм не закъсняха.

„Буквално перфектна“, „прекрасна“, „абсолютно безупречна“, гласяха част от коментарите. Стратън, чието име Джесика Лин Войнилко, е бивша състезателка по спортна гимнастика. От 2021 г. е в кеча, където става шампион на WWE при жените.