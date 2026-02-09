Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дибала и Пелегрини с ултиматум от Рома: остават само при по-ниски заплати

9 Февруари, 2026 07:29 1 013 0

  • пауло дибала-
  • лоренцо пелегрини-
  • рома

Договорите на двамата изтичат през лятото

Дибала и Пелегрини с ултиматум от Рома: остават само при по-ниски заплати - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

32-годишният аржентински нападател Пауло Дибала и 29-годишният италиански халф Лоренцо Пелегрини са били уведомени, че ще трябва да приемат намаление на заплатите си, ако искат да останат в Рома и след края на настоящия сезон, съобщава “La Gazzetta dello Sport”.

Договорите и на двамата изтичат през лятото, а ръководството на „вълците“ е готово да предложи подновяване само при нови, по-ниски финансови условия, в рамките на политиката за ограничаване на разходите.


