Дибала и Пелегрини с ултиматум от Рома: остават само при по-ниски заплати

32-годишният аржентински нападател Пауло Дибала и 29-годишният италиански халф Лоренцо Пелегрини са били уведомени, че ще трябва да приемат намаление на заплатите си, ако искат да останат в Рома и след края на настоящия сезон, съобщава “La Gazzetta dello Sport”.

Договорите и на двамата изтичат през лятото, а ръководството на „вълците“ е готово да предложи подновяване само при нови, по-ниски финансови условия, в рамките на политиката за ограничаване на разходите.