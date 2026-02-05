Иван Иванов преди Купа "Дейвис": Нашите шансове са по-големи на клей, свикнал съм с настилката

Една от новите звезди на българския тенис – Иван Иванов, говори преди двубоя с Белгия и Световната група на Купа „Дейвис“ - неофициалното световно отборно първенство по тенис. Българският тим даде официалната си пресконференция преди срещите на 7-и и 8-и февруари в зала "Колодрума" в Пловдив.

Пред медиите младокът призна, че мачовете срещу Финландия при последното участие на „лъвовете“ са били урок за него:

„Изключителна чест за мен е да бъда отново част от отбора за Купа "Дейвис". Свикнал съм с настилката и мисля, че допада на всички ни. Готови сме. В мача с Финландия имах болки в рамото, но това е урок, който взех и искам да се поправя. Взел съм си поука от мача и съм напреднал", обясни шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите за 2025 година.

В състава на „лъвовете“, освен Иванов, бяха селектирани още Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Мачовете на България срещу Белгия ще бъдат излъчени по NOVA и NOVA SPORT.

Организаторите обявиха, че до момента са продадени над 3000 билета и очакванията са зала "Колодрума" да бъде пълна за предстоящия исторически двубой.

При победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.