Откриват Зимните Олимпийски игри - България ще бъде представена от 20 спортисти

6 Февруари, 2026 08:28 1 090 7

Знаменосец на делегацията в Милано ще бъде фигуристката Александра Фейгин, а в Кортина националният флаг ще носи биатлонистът Владимир Илиев

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

XXV Зимна Олимпиада ще бъде открита тази вечер в Италия. Официалната церемония ще започне в 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“ в Милано, а по-малки церемонии ще се състоят и на други три локации, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари – Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

България ще бъде представена от 20 спортисти. Знаменосец на делегацията в Милано ще бъде фигуристката Александра Фейгин, а в Кортина националният флаг ще носи биатлонистът Владимир Илиев.

Церемонията по откриването на Олимпиадата е създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio, а много детайли от шоуто се пазят в тайна. Все пак известно е, че над 500 музиканти участват в програмата. Официалният саундтрак на Игрите е дело на Дардъст. Той е и автор на официалния химн, наречен „Италианска фантазия“.

Сред певците, които ще се изявят на церемонията, са Марая Кери, Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог. Очаква се да се включат и актьорите Том Круз, Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон.

По време на събитието ще бъдат почетени видни италианци, сред които Леонардо да Винчи и Христофор Колумб, както и ще бъдат отбелязани италианската история, мода, музика и всичко „Произведено в Италия“. Ще има специално отдаване на почит и на дизайнера Джорджо Армани, починал през септември. Наскоро почина и друг прочут италиански моден дизайнер – Валентино, като по всяка вероятност в церемонията ще бъде включен и момент в негова памет.

Игрите в Италия ще имат не един, а два жертвеника, в които ще бъде запален олимпийският огън. Единият ще бъде при Арката на мира в Милано, а другият на площад „Дибона“ в Кортина д’Ампецо. Дизайнът на жертвениците напомня гения на Леонардо да Винчи и неговите прочути възли – геометрични орнаменти с формата на плетеници, които символизират хармонията между природата и човешкия разум.

Олимпиадата и Параолимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо имат и своите талисмани – хермелинчетата Тина и Мило, придружаване от шестима малки приятели кокичета, наречени Фло. Тина е с бяла козина, а Мило – с кафява. Мило е и без една лапичка, като по този начин символизира параолимпийците./БТА

Олимпийска делегация на България за XXV Зимни олимпийски игри в Кортина-Милано 2026:

Весела Лечева – председател на БОК
Данаил Димов – генерален секретар на БОК
Володя Златев – шеф на мисия
Любомир Ганев – олимпийско аташе
Камелия Игнатова – БОК
Християн Янков – БОК
Миляна Велева – пресаташе

БИАТЛОН
1. Владимир Илиев – състезател
2. Антон Синапов – състезател
3. Благой Тодев - състезател
4. Константин Василев - състезател
5. Милена Тодорова - състезател
6. Мария Здравкова - състезател
7. Лора Христова – състезател
8. Валентина Димитрова - състезател
9. Борислав Панков – водач на отбора
10. Роберт Кабуков – треньор
11. Волфганг Пихлер – треньор
12. Игор Горобец – лекар
13. Теодор Русев – кинезитерапевт
14. Милен Димитров – ваксмайстор
15. Фаусто Бормети – ваксмайстор
16. Федерико Майори – ваксмайстор
17. Роберто Гарсия – ваксмайстор

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ
18. Алберт Попов - състезател
19. Калин Златков - състезател
20. Ивайло Борисов - старши треньор
21. Велимир Машкаров - кинезитерапевт
22. Ангел Пумпалов – ваксмайстор
23. Атанас Ангелов – треньор
24. Анина Цурбриген- състезател
25. Мария Киркова – треньор

СНОУБОРД
26. Радослав Янков - състезател
27. Тервел Замфиров - състезател
28. Александър Кръшняк - състезател
29. Малена Замфирова – състезател
30. Георги Атанасов - старши треньор
31. Анатолий Замфиров – треньор
32. Мирослав Пандуров - сервиз/ваксмайстор
33. Галин Рангелов – кинезитерапевт
34. Илиян Караджинов – треньор

СКИ СКОК
35. Владимир Зографски – състезател
36. Грегор Собчик - старши треньор
37. Андрей Запоточни – треньор
38. Лукаш Гебала - физиотерапевт

СКИ БЯГАНЕ
39. Марио Матиканов – състезател
40. Даниел Пешков – състезател
41. Калина Недялкова- състезател
42. Костадин Митков– треньор
43. Андрей Гридин – треньор

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ
44. Алексанра Фейгин – състезател
45. Андрей Лутай – треньор
46. Ина Лутай – треньор


Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 1 Отговор
    Ч€РВ€НАТА $ЛИ Въ ОТ Сливница- йо това Щ€ НАПРАВИ €ДНА €К$КУРЗИЙКА ДО ИТАЛИЯ!
    ЯЖ ТЕ СЕ ПОМЕЖДУ СИ ПРО ЗЗЗ ТИ БЪЛГАРИ, ДОКАТО КОМУНИ$ТИТ€ (Г€РБ, Б$П, ДП$1, ДП$2 ....) ВИ Д€РАТ!
    ТАКА Е БИЛО У НАС- ЕДИН УМИРА, друг МУ ГО ЗА ВИ РА!
    ПРОЗЗЗ НАРОД-СЛАБА ДЪРЖАВА!
    ОВЧИ народ-Ч€РВ€НА "държава" на мутрит€(БКП и КД$)!

    Коментиран от #6

    09:09 06.02.2026

  • 2 Пламен

    5 0 Отговор
    Там имаме и една СПИРТистка , която софра не пропуска .

    09:11 06.02.2026

  • 3 що така бе, Фортуна

    2 0 Отговор
    Отредили ни едно пето и две единадесети места. Семпличко...

    09:11 06.02.2026

  • 4 Хмм

    3 0 Отговор
    и с още толкова делегация, ако не повече, по приеми и шопинг с народни пари

    09:32 06.02.2026

  • 5 ЗРИТЕЛ

    1 0 Отговор
    ДА ИМ ПОЖЕЛАЕМ УСПЕХ

    10:15 06.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "бай ДОНЧО":

    ЗА ТРЕ ПА НЕ $Т€ Ч€РВ€НИ К О П € Л € Т А!

    10:20 06.02.2026

