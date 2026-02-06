Откриват Зимните Олимпийски игри - България ще бъде представена от 20 спортисти

XXV Зимна Олимпиада ще бъде открита тази вечер в Италия. Официалната церемония ще започне в 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“ в Милано, а по-малки церемонии ще се състоят и на други три локации, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари – Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

България ще бъде представена от 20 спортисти. Знаменосец на делегацията в Милано ще бъде фигуристката Александра Фейгин, а в Кортина националният флаг ще носи биатлонистът Владимир Илиев.

Церемонията по откриването на Олимпиадата е създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio, а много детайли от шоуто се пазят в тайна. Все пак известно е, че над 500 музиканти участват в програмата. Официалният саундтрак на Игрите е дело на Дардъст. Той е и автор на официалния химн, наречен „Италианска фантазия“.

Сред певците, които ще се изявят на церемонията, са Марая Кери, Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог. Очаква се да се включат и актьорите Том Круз, Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон.

По време на събитието ще бъдат почетени видни италианци, сред които Леонардо да Винчи и Христофор Колумб, както и ще бъдат отбелязани италианската история, мода, музика и всичко „Произведено в Италия“. Ще има специално отдаване на почит и на дизайнера Джорджо Армани, починал през септември. Наскоро почина и друг прочут италиански моден дизайнер – Валентино, като по всяка вероятност в церемонията ще бъде включен и момент в негова памет.

Игрите в Италия ще имат не един, а два жертвеника, в които ще бъде запален олимпийският огън. Единият ще бъде при Арката на мира в Милано, а другият на площад „Дибона“ в Кортина д’Ампецо. Дизайнът на жертвениците напомня гения на Леонардо да Винчи и неговите прочути възли – геометрични орнаменти с формата на плетеници, които символизират хармонията между природата и човешкия разум.

Олимпиадата и Параолимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо имат и своите талисмани – хермелинчетата Тина и Мило, придружаване от шестима малки приятели кокичета, наречени Фло. Тина е с бяла козина, а Мило – с кафява. Мило е и без една лапичка, като по този начин символизира параолимпийците./БТА

Олимпийска делегация на България за XXV Зимни олимпийски игри в Кортина-Милано 2026:

Весела Лечева – председател на БОК

Данаил Димов – генерален секретар на БОК

Володя Златев – шеф на мисия

Любомир Ганев – олимпийско аташе

Камелия Игнатова – БОК

Християн Янков – БОК

Миляна Велева – пресаташе

БИАТЛОН

1. Владимир Илиев – състезател

2. Антон Синапов – състезател

3. Благой Тодев - състезател

4. Константин Василев - състезател

5. Милена Тодорова - състезател

6. Мария Здравкова - състезател

7. Лора Христова – състезател

8. Валентина Димитрова - състезател

9. Борислав Панков – водач на отбора

10. Роберт Кабуков – треньор

11. Волфганг Пихлер – треньор

12. Игор Горобец – лекар

13. Теодор Русев – кинезитерапевт

14. Милен Димитров – ваксмайстор

15. Фаусто Бормети – ваксмайстор

16. Федерико Майори – ваксмайстор

17. Роберто Гарсия – ваксмайстор

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

18. Алберт Попов - състезател

19. Калин Златков - състезател

20. Ивайло Борисов - старши треньор

21. Велимир Машкаров - кинезитерапевт

22. Ангел Пумпалов – ваксмайстор

23. Атанас Ангелов – треньор

24. Анина Цурбриген- състезател

25. Мария Киркова – треньор

СНОУБОРД

26. Радослав Янков - състезател

27. Тервел Замфиров - състезател

28. Александър Кръшняк - състезател

29. Малена Замфирова – състезател

30. Георги Атанасов - старши треньор

31. Анатолий Замфиров – треньор

32. Мирослав Пандуров - сервиз/ваксмайстор

33. Галин Рангелов – кинезитерапевт

34. Илиян Караджинов – треньор

СКИ СКОК

35. Владимир Зографски – състезател

36. Грегор Собчик - старши треньор

37. Андрей Запоточни – треньор

38. Лукаш Гебала - физиотерапевт

СКИ БЯГАНЕ

39. Марио Матиканов – състезател

40. Даниел Пешков – състезател

41. Калина Недялкова- състезател

42. Костадин Митков– треньор

43. Андрей Гридин – треньор

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ

44. Алексанра Фейгин – състезател

45. Андрей Лутай – треньор

46. Ина Лутай – треньор