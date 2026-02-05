Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Александър Василев преди Купа "Дейвис": Тонусът и атмосферата в отбора са страхотни

5 Февруари, 2026

Двубоите са насрочени за 7 и 8 февруари и ще се изиграят в зала „Колодрума“ в Пловдив

Снимка: БГНЕС
Българският национален отбор по тенис проведе официална пресконференция преди сблъсъка с Белгия от Световната група на Купа „Дейвис“ – неофициалното световно отборно първенство. Двубоите са насрочени за 7 и 8 февруари и ще се изиграят в зала „Колодрума“ в Пловдив.

За първи път в своята история България ще бъде част от елита на надпреварата, след като през септември миналата година записа победа над Финландия именно в Пловдив. Срещата с Белгия носи и още една новост – националният тим за пръв път ще играе на клей настилка в закрита зала, като специалният корт бе доставен от Унгария.

В състава на „лъвовете“ попаднаха Иван Иванов, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Един от ключовите играчи при успеха срещу Финландия – Александър Василев, подчерта отличния колективен дух и подготовката на отбора.

„Чувствам се добре. Имах време да се подготвя на клей. Тонусът и атмосферата в отбора са страхотни. Работим здраво. Сезонът започна добре. Мачовете с Финландия бяха страхотни, но в момента гледаме напред. Това е опит за мен. Честта е огромна. Това е специална седмица за всички ни. Нашият спорт е индивидуален и рядко имаме възможност да играем като отбор. Затова винаги се чувстваме специално, когато го правим“, заяви Василев.

Мачовете на България срещу Белгия ще бъдат излъчени по NOVA и NOVA SPORT.

Организаторите обявиха, че до момента са продадени над 3000 билета и очакванията са зала "Колодрума" да бъде пълна за предстоящия исторически двубой.

При победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.


