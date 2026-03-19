Румен Христов: Не се притесняваме от "Магнитски", Горанов е от най-добрите финансисти у нас

19 Март, 2026 16:22 1 026 61

  • румен христов-
  • владислав горанов-
  • магнитски

При него имаше излишъци, нямаше дефицити и смятаме, че ще бъде много полезен за връщането на политиките и позициите на ГЕРБ по отношение на консервативната фискална политика

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние не се притесняваме от "Магнитски", защото разглеждаме Владислав Горанов като един от най-добрите финансисти на България. При него имаше излишъци, нямаше дефицити и смятаме, че ще бъде много полезен за връщането на политиките и позициите на ГЕРБ по отношение на консервативната фискална политика.

Това каза в интервю пред БНР депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов. Той коментира листите на ГЕРБ-СДС, предизборната кампания и очакванията от изборите. И обясни, че имат много млади хора в листите, но в политиката обновяването върви с опита. На въпрос, кои са основни опоненти на ГЕРБ-СДС в кампанията, той заяви, че всички са им опоненти, "защото сме на състезание и всеки се бори за по-добро място". И не се молят за резултатите на опонентите, а се молят за техния резултат.

Христов каза още, че гледайки социологическите проучвания, които сочат формацията на Румен Радев като първа, от ГЕРБ-СДС не са се отказали да работят за първото място, "а ще видим как ще ни класира българският избирател. В политиката 2 месеца са много време. Още в началото предупредих, че победата не е сигурна. Довечера ще си каже приоритетите. Има очакване от българите за нов спасител, но колко ни спасиха спасителите? Видяхме!", каза Румен Христов.

И напомни, че българският избирател ще определи победителят на предсрочните парламентарни избори на 19 април, а първият ще търси партньори: "Да говорим за нероден Петко е рано. Искаме да бъдем първа политическа сила, защото нашите 650 – 700 хил. гласа ги получаваме константно. Сега има нова политическа формация и призовавам българските граждани да гласуват. Не казвам за кой, но да гласуват."

За 51-вото НС Христов коментира, че е свършило добри неща - с приемането на закони, осигуряващи устойчивост на България. Но 51 НС ще се запомни с грубости и обиди, от които се срамува. Също така препоръча, че уличният жаргон не бива да оставя в НС. Подкрепата на ДПС-НН на правителството на Желязков той определи, че е "в името на еврозоната". И пак ще си партнират, ако "има инициативи, важни за всички български граждани, особено да приемаме закони, за да получим пари по транш на ПВУ".

"Когато става дума за геополитическа ориентация, пронатовска и стабилизиране на България, ние можем да работим по тези теми заедно." А предизборната кампания на ГЕРБ-СДС Христов оцени като оцеляване и надежда едновременно.

Румен Христов заяви, че ако ГЕРБ-СДС са първи на изборите няма да вдигат данъците – "категорично не"!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    22 35 Отговор
    Щом Горанов и Пеевски са в листите значи са помилвани от Козяк.

    Коментиран от #7

    16:23 19.03.2026

  • 2 Оня с коня

    22 9 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    Коментиран от #29

    16:23 19.03.2026

  • 3 голям кеф

    24 6 Отговор
    дано никой не иде пак на избори да има избори до дъно

    16:24 19.03.2026

  • 4 Гост

    57 1 Отговор
    А беее, чичка, ти съвсем си разбутал маслото бе! Нормален индивид ли се ти бе? Само долен слугинаж остана, други няма

    Коментиран от #9

    16:24 19.03.2026

  • 5 Той затова ли

    46 0 Отговор
    влади още не си е купил апартамент и живее на аванта?

    16:24 19.03.2026

  • 6 честен ционист

    12 18 Отговор
    Що за шмекер трябва да си, за да си кръстиш кантората Трилема? Хайде, ако си поне малко почтен, би я кръстил Дилема, поне да впуснеш в размисъл клиента си, а какво да кажем за Трилема?

    16:25 19.03.2026

  • 7 Европеец

    55 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Заглавието грешно...... Горанов е най-големия специалист по вземане на подкупи от черепа...

    16:26 19.03.2026

  • 8 Бездомникът

    42 0 Отговор
    вуйчов , със спорна тапия от Свищов , причинил милиардни щети , сътворил куп далавери , облажил се със стотици милиони и и и..... Бил един от най - добрите финансисти на България , според тая фурнаджийска лопата ? Е , нееее ! Наглост неземна !

    Коментиран от #36

    16:29 19.03.2026

  • 9 Европеец

    33 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Тоя е хитрец..... Депутат от една бутикова партия, която вече стана семейна партия.... Добре, че тиквата го взе в коалиция, тая продължава да има такава семейна партия....

    Коментиран от #41

    16:29 19.03.2026

  • 10 Един от най добрите

    35 0 Отговор
    крадци в България. Достоен ученик на вожда си Боко.

    16:29 19.03.2026

  • 11 Сталин

    31 0 Отговор
    Ама ние знаем вии всички от Гроб сте добри финансисти на шкафчето

    16:29 19.03.2026

  • 12 ромчо бромчо

    24 0 Отговор
    Не се притесняваме да ни наградят с "Магнитски" в кауша при мъдоро

    16:30 19.03.2026

  • 13 икономист

    28 2 Отговор
    Вие не се притеснявате от Магнитски , на аз като гражданин доста се притеснява, че бивш финансов минисър на държавата е точно в Магнитски

    16:31 19.03.2026

  • 14 Нормално

    4 15 Отговор
    Магнитски е репресивен списък на друга държава. Тук сме България.

    16:31 19.03.2026

  • 15 Че и суетен , бе

    17 0 Отговор
    Плешив с бретон !

    Коментиран от #55

    16:32 19.03.2026

  • 16 Удри

    3 13 Отговор
    Законът магнитски е закон на Сорос, създаден с цел да се сплашват политическите опоненти на партиите на Сорос в Европа.

    16:33 19.03.2026

  • 17 Да допълним

    15 0 Отговор
    Най-добрите финансисти у нас....., но и от най-безскрупулните айдуци у нас.

    16:34 19.03.2026

  • 18 Хмм

    4 13 Отговор
    Имам чувството, че ППДБ и Радев повече се интересуват от американските закони отколкото от българските щом от сутрин до вечер повтарят по медиите - Магнитски, Пеевски, Магнитски, Пеевски, Магнитски, Пеевски

    16:35 19.03.2026

  • 19 Тервел

    16 0 Отговор
    Демек не те притеснява тежката корупция . Евала на Седесаря.То значи не те притеснява и седиш на една маса с Таки, Красьо Черния и Данчо Пръча

    16:38 19.03.2026

  • 20 Един друг

    17 0 Отговор
    Горанов знае само събиране и умножение, а това не го прави добър икономист, а а нагъл рекетьор. Каквито са всички в герб и дпс Пеевски.

    16:38 19.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Наркомани

    7 0 Отговор
    Беги с тва малко пдрастч гОранов

    16:40 19.03.2026

  • 23 Айдеее

    10 0 Отговор
    Всичките сте за храна за прасетата, воглаве с дебелите ви главатари!

    16:40 19.03.2026

  • 24 ПРИ ВАС ВСИЧКО Е

    5 0 Отговор
    Позволено и това беше 15 години. ЗАГРАБИХТЕ всичко и нищо не направихте. Всичко ви е пълен фалш. Пример пътищата на БИБИТКАЩИЯТ плъх.ДАНО ИМА СПРАВЕДКВО ВЪЗМЕЗДИЕ.

    16:41 19.03.2026

  • 25 Айдеее...

    7 0 Отговор
    ...единственият член на СДС,пак се изходи по въпроса...!

    16:42 19.03.2026

  • 26 Исторически факти

    5 0 Отговор
    Кърлеж без нито един работен ден...

    16:43 19.03.2026

  • 27 Цецко

    4 0 Отговор
    Най богатия българин директно каза и ще свидетелства,че Гораноф Магнитски е получил милиони левове от частната лотария ,като подкуп и е идвал редовно на срещи за кеша в офиса на Черепа. Защо няма дело срещу Горанофф и защо Прокуратурата мълчи.

    16:43 19.03.2026

  • 28 димитър иванов джурджов

    4 0 Отговор
    ГОЛЕМИЯ ПОЛИТИК в кавички Румен Христов объка името на 7 (СЕДЕМ) мандатния и НАЙ КОРУМПИРАН КМЕТ в България, наричайки го Живко Златев (Златко Софрониев Живков) от село Трифоново с купената диплома от Великотърновския Университет !

    16:44 19.03.2026

  • 29 ОК!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с коня":

    Но тогава Ти ,барабар с коня си,ще сте на... радиоактивен прах...!

    16:44 19.03.2026

  • 30 Макс

    4 0 Отговор
    Какви хвалби , какви лъжи ! Вие давате ли си сметка , че ГЕРБ и Горанов като фин. мин. уравляваха в най-благодатните години . Нямаше войни , нямаше конкурентни партии , нямаше никакъв контрол . ЕС щедро субсидираше почти всички дейности в България , които после се оказха далавери . Така че , ако обичате не ми хвалете Влади , нито чичо му Анани .

    16:46 19.03.2026

  • 31 Цапцаран Магнитогорски

    4 0 Отговор
    За бълхата и мравката изглежда звяр, та и тоя зализания, от крава близания, вижда в Горанов големи дарования.

    16:46 19.03.2026

  • 32 счетоводител

    3 0 Отговор
    Има един футболен клуб от София. Той е с много титли и купи,но защо ли Магнитски гони купувачите?
    Онези хора се притесняват,но тези от ГЕРБ,не.Тези от СДС ,не ги броя. Те трудно ще напълнят един автобус Чавдар.

    16:48 19.03.2026

  • 33 Да,бе,да.Най-добрият финансист

    7 0 Отговор
    ,тройкаджията от Свищов ,го хванаха с краден джип.Провали се в частния бизнес и го върнаха на държавната хранилка.

    16:49 19.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Макс

    7 1 Отговор
    Същият този Влади Горанов не беше ли тръгнал да бяга от България с краден джип ?

    Коментиран от #52

    16:50 19.03.2026

  • 36 Падишах

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бездомникът":

    НЕ Борисов , аз отключих КАТИНАРА с гарантираните милиарди на България в МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ,за да отидат в ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА.....

    16:51 19.03.2026

  • 37 Хи хи хи . Голям майтап !

    6 1 Отговор
    Тия от герб не се притесняват от Магнитски - защото всички от тях са намагнитизирани .....крадат като луди и не се срамуват от това ......!!!!!!!

    16:52 19.03.2026

  • 38 Ужас

    2 1 Отговор
    Агронома и файтона му в коя листа?

    16:54 19.03.2026

  • 39 Тома

    5 1 Отговор
    Горанов не искаше да е депутат навремето защото малка му била заплатата.Направиха го министър и стана милионер като само от хазарта дръпна с тиквата милиони от черепа

    16:54 19.03.2026

  • 40 Мале , мале

    8 1 Отговор
    Егати и "държавата" щом долнодъбнишкия, лъжлив мошеник бил най–големия финансист в нея!!!

    16:55 19.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гай Турий

    4 1 Отговор
    Няма защо да се притеснявате, натиснати с магнитен читал просто изпълнявате всичко каквто ви се подсвирне от козяк планина. Вие сте десетилетна продажна клика, евреоатлантическа масонска и подла, отдавна привикнала да мърсува в услуга на жидоянките.

    17:00 19.03.2026

  • 44 Съгласен

    7 1 Отговор
    Е,как няма да е ,,най-добрият" след ,като лично Черепът му е носил на крака пълни джобове с пачки в Министерството,от ,които навярно и ти някоя и друга купюра си чопвал заради името СДС прикачено ,като файтон зад яките ГЕРБови гърбове...

    17:00 19.03.2026

  • 45 Дориана

    9 1 Отговор
    Горанов доказано е провален политик и санкциониран за корупция. Щом допряхте до него това значи , че сте много зле вече с кадрите. Теменужка Петкова и Делян Добрев сътвориха най- лошия корумпиран и в същото време популистки финансов бюджет, който щеше да вкара България в дългова спирала. Всичките ви депутати са такива , които определено спят по банките и гласуват под команда на Борисов изпълнявайки поръчките на Пеевски Абсолютно вредни са за българското общество , което се принуди да излезе на революция.

    17:01 19.03.2026

  • 46 ха ха

    5 1 Отговор
    е как няма да има излишъци като не плащахте и заплати , колко хора прогонихте и ограбихте с бандитските ви похвати , опс политики , това че сащ ви пазят защото грабите от българите за да им плащате няма да е вечно , нито пък вие сте помазани да крадете за вечни времена , инсталирани негодници сте

    17:01 19.03.2026

  • 47 кмтжерд

    5 1 Отговор
    Измет. ГЕРБ измет, щом Владко разбойника ви е най добрия финансист, дето от затвора не трябва да излиза, то е ясно за какви айдуци си говори, Този ГЕРБ боклук беше "забравил" 800 милиона лева данъци да събере от хазарта, и вместо в държавата влизаха в джоба му и на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Толкова за владко. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Има шанс да напълните затворите. Такива хубави затворници ще стане от бандата ГЕРБ и тебе мухльо СДС.

    17:05 19.03.2026

  • 48 ИСТИНАТА

    5 1 Отговор
    ЛЕШОЯДИ.....

    17:07 19.03.2026

  • 49 вече

    2 1 Отговор
    и р.христов се видя що за нещастник е, изпирайки горанов след бб, остана само дебеец м.димитров от "разумните" грамотни, едва ли различен с нещо....

    17:08 19.03.2026

  • 50 ОПЕРАТИВЕН РАБОТНИК

    4 1 Отговор
    ТОЗИ ИНДИВИД АГЕНТУРНОТО МУ ИМЕ Е ПАЧОКА НЕЩО ДА СПОДЕЛИ РУМБАТА.

    17:09 19.03.2026

  • 51 Как

    4 1 Отговор
    Христов единствения седесар който се пише,такава партия няма отдавна.Отдавна пенсионер но ще стои на хранилка докато ББ му каже.

    17:10 19.03.2026

  • 52 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Макс":

    Да, колкото и Борисов имаше кюлчета и пачки в чекмеджето.

    17:10 19.03.2026

  • 53 Мунчо

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Оня с коня":

    Явно теб някой кон те е...

    17:15 19.03.2026

  • 54 Анонимен

    0 1 Отговор
    Добър е за групата на шаро

    17:16 19.03.2026

  • 55 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Че и суетен , бе":

    ЯВНО МУ САДЯТ КОСА, ЗАЩОТО НЕ МОГАТ МОЗЪК!

    17:16 19.03.2026

  • 56 Пенсионерка

    1 1 Отговор
    Твърде неприемлив за политик! Как ще си събира СДС-то след изборите? Леле, мъка….

    17:18 19.03.2026

  • 57 Анонимен

    1 1 Отговор
    Добър е за групата на шаро

    17:18 19.03.2026

  • 58 малко истински факти

    1 1 Отговор
    Вярно е , при гербаджиите нямаше дефицит и винаги са оставяли излишъци в хазната , но откакто резидентчето крадев докара харвардските му разбойници ,всичко се окраде и ни напукаха само дългове . И това е факт неоспорим ,колкото и да ревът разни жълтопаветни непотребници .

    17:24 19.03.2026

  • 59 Национална агенция по приходите

    0 0 Отговор
    Този трябва да се притеснява от НАП , защото има проверка, според която дължи три милиона и половина неплатени данъци на фиска, и се прави на ударен от година и половина и не плаща, но това няма да свърши добре за него, нито за любовницата му, нито за извънбрачните му деца

    17:27 19.03.2026

  • 60 Въпрос

    0 0 Отговор
    Какво трябва да стане за да се притеснят българските гьонсурати крадци и неможачи?

    17:28 19.03.2026

  • 61 Не се притесняваш

    2 0 Отговор
    от Магнитски? Жалко човече, притурка на гробавите!

    17:29 19.03.2026

