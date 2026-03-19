Румен Христов: Не се притесняваме от "Магнитски", Горанов е от най-добрите финансисти у нас

Ние не се притесняваме от "Магнитски", защото разглеждаме Владислав Горанов като един от най-добрите финансисти на България. При него имаше излишъци, нямаше дефицити и смятаме, че ще бъде много полезен за връщането на политиките и позициите на ГЕРБ по отношение на консервативната фискална политика.
Това каза в интервю пред БНР депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов. Той коментира листите на ГЕРБ-СДС, предизборната кампания и очакванията от изборите. И обясни, че имат много млади хора в листите, но в политиката обновяването върви с опита. На въпрос, кои са основни опоненти на ГЕРБ-СДС в кампанията, той заяви, че всички са им опоненти, "защото сме на състезание и всеки се бори за по-добро място". И не се молят за резултатите на опонентите, а се молят за техния резултат.
Христов каза още, че гледайки социологическите проучвания, които сочат формацията на Румен Радев като първа, от ГЕРБ-СДС не са се отказали да работят за първото място, "а ще видим как ще ни класира българският избирател. В политиката 2 месеца са много време. Още в началото предупредих, че победата не е сигурна. Довечера ще си каже приоритетите. Има очакване от българите за нов спасител, но колко ни спасиха спасителите? Видяхме!", каза Румен Христов.
И напомни, че българският избирател ще определи победителят на предсрочните парламентарни избори на 19 април, а първият ще търси партньори: "Да говорим за нероден Петко е рано. Искаме да бъдем първа политическа сила, защото нашите 650 – 700 хил. гласа ги получаваме константно. Сега има нова политическа формация и призовавам българските граждани да гласуват. Не казвам за кой, но да гласуват."
За 51-вото НС Христов коментира, че е свършило добри неща - с приемането на закони, осигуряващи устойчивост на България. Но 51 НС ще се запомни с грубости и обиди, от които се срамува. Също така препоръча, че уличният жаргон не бива да оставя в НС. Подкрепата на ДПС-НН на правителството на Желязков той определи, че е "в името на еврозоната". И пак ще си партнират, ако "има инициативи, важни за всички български граждани, особено да приемаме закони, за да получим пари по транш на ПВУ".
"Когато става дума за геополитическа ориентация, пронатовска и стабилизиране на България, ние можем да работим по тези теми заедно." А предизборната кампания на ГЕРБ-СДС Христов оцени като оцеляване и надежда едновременно.
Румен Христов заяви, че ако ГЕРБ-СДС са първи на изборите няма да вдигат данъците – "категорично не"!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:23 19.03.2026
16:23 19.03.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Заглавието грешно...... Горанов е най-големия специалист по вземане на подкупи от черепа...
16:26 19.03.2026
9 Европеец
До коментар #4 от "Гост":Тоя е хитрец..... Депутат от една бутикова партия, която вече стана семейна партия.... Добре, че тиквата го взе в коалиция, тая продължава да има такава семейна партия....
Коментиран от #41
16:29 19.03.2026
29 ОК!
До коментар #2 от "Оня с коня":Но тогава Ти ,барабар с коня си,ще сте на... радиоактивен прах...!
16:44 19.03.2026
32 счетоводител
Онези хора се притесняват,но тези от ГЕРБ,не.Тези от СДС ,не ги броя. Те трудно ще напълнят един автобус Чавдар.
16:48 19.03.2026
36 Падишах
До коментар #8 от "Бездомникът":НЕ Борисов , аз отключих КАТИНАРА с гарантираните милиарди на България в МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ,за да отидат в ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА.....
16:51 19.03.2026
52 Хаха
До коментар #35 от "Макс":Да, колкото и Борисов имаше кюлчета и пачки в чекмеджето.
53 Мунчо
До коментар #34 от "Оня с коня":Явно теб някой кон те е...
55 Боруна Лом
До коментар #15 от "Че и суетен , бе":ЯВНО МУ САДЯТ КОСА, ЗАЩОТО НЕ МОГАТ МОЗЪК!
