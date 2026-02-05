Капитанът на България: Белгия е сериозен отбор, но ние сме доказвали, че всичко е възможно

Капитанът на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов изрази увереност във възможностите на отбора преди двубоя с Белгия и Световната група на неофициалното световно отборно първенство по тенис. Българският тим даде официалната си пресконференция преди срещите на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума" в Пловдив.

За първи път в историята България ще бъде сред най-добрите отбори в Купа „Дейвис" след победата над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година. Освен това, за първи път националният отбор ще играе на клей корт в зала, като настилката пристигна от Унгария.

„Радвам се, че отново сме тук в Пловдив. Винаги тук ни посрещат много добре - домакини, организатори и публиката. Надяваме се отново да дойдат много хора да ни подкрепят в залата. Обмисляхме каква да бъде настилката и смятаме, че нашите шансове са по-големи на клей. До сега победите, които сме постигнали, са били на твърд корт и на клей. Смятаме, че спрямо съперникът клеят би ни помогнал повече", заяви Димов.

„Всичко в един двубой е важно. Факторите, които влияят, са много. Смятам, че имаме нашите шансове. Белгия е сериозен състав, но ние сме доказвали, че всичко е възможно и сме способни да победим отбор, който е по-добре ранкирани с индивидуални състезатели“, допълни той.

„Имаме по-голям избор за нашата тактика и стратегия. Смятам, че момчетата са с изравнени сили и това може само да ни радва. Ролята на публиката в Пловдив винаги е била страхотна. Получавали сме много подкрепа и те са като част от отбора. Смятаме, че това е правилната посока, в която трябва да се развиваме. Момчетата подхождат отговорно с пълната мотивация да излязат за победа“, каза още капитанът на българския отбор.

В състава на "лъвовете" бяха селектирани Иван Иванов, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Мачовете на България срещу Белгия ще бъдат излъчени по NOVA и NOVA SPORT.

Организаторите обявиха, че до момента са продадени над 3000 билета и очакванията са зала "Колодрума" да бъде пълна за предстоящия исторически двубой.

При победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.