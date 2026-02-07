Президентът на Италия отиде на откриването на Олимпийските игри с трамвай

На Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. кралица Елизабет скочи от хеликоптер с парашут на стадиона за церемонията по откриването (естествено, не кралската особа, а каскадьор в дрехи като тези на кралицата - б. р.) и нестандартната ѝ поява на откриването тогава бе нашироко коментирана от медиите.
На откриването на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина Италия предложи по-прозаично пристигане - видео, показващо италианския президент Серджо Матарела, пътуващ до стадион "Сан Сиро" в Милано с един от най-характерните символи на града - трамвая "Карели", известен също като "Милано 1928".
В ролята на ватмана, който отвори вратите за Матарела на спирката "Сан Сиро", бе известният италиански мотоциклетист Валентино Роси.
84-годишният Матарела беше разпознат за първи път във видеото, когато държавният глава на Италия се наведе да вдигне мека играчка, изпусната от дете в трамвая.
Днес стават 125 години от историческите трамваи в Милано, чието тракане е част от ежедневието от края на 30-те години на миналия век, продължават да се използват, след като местната транспортна компания ATM ги реставрира, за да им върне първоначалния жълто-кремав цвят и да обнови дървения им интериор.
Характерният им силует е познат и на жителите на Сан Франциско, където през 80-те години на миналия век бяха закупени няколко трамвая.
