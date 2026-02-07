Новини
Президентът на Италия отиде на откриването на Олимпийските игри с трамвай

Президентът на Италия отиде на откриването на Олимпийските игри с трамвай

7 Февруари, 2026 10:28 1 159 15

Днес стават 125 години от историческите трамваи в Милано

Президентът на Италия отиде на откриването на Олимпийските игри с трамвай - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. кралица Елизабет скочи от хеликоптер с парашут на стадиона за церемонията по откриването (естествено, не кралската особа, а каскадьор в дрехи като тези на кралицата - б. р.) и нестандартната ѝ поява на откриването тогава бе нашироко коментирана от медиите.

На откриването на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина Италия предложи по-прозаично пристигане - видео, показващо италианския президент Серджо Матарела, пътуващ до стадион "Сан Сиро" в Милано с един от най-характерните символи на града - трамвая "Карели", известен също като "Милано 1928".

Президентът на Италия отиде на откриването на Олимпийските игри с трамвай

В ролята на ватмана, който отвори вратите за Матарела на спирката "Сан Сиро", бе известният италиански мотоциклетист Валентино Роси.

84-годишният Матарела беше разпознат за първи път във видеото, когато държавният глава на Италия се наведе да вдигне мека играчка, изпусната от дете в трамвая.

Днес стават 125 години от историческите трамваи в Милано, чието тракане е част от ежедневието от края на 30-те години на миналия век, продължават да се използват, след като местната транспортна компания ATM ги реставрира, за да им върне първоначалния жълто-кремав цвят и да обнови дървения им интериор.

Характерният им силует е познат и на жителите на Сан Франциско, където през 80-те години на миналия век бяха закупени няколко трамвая.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фейк на часа

    10 7 Отговор
    А дали е взел 12-годишното си гадже със себе си?
    Започнахме да се правим на много скромни.
    Пеевски ще започне да идва с велосипед на работа, а Борисов с електрическа тротинетка.

    Коментиран от #3

    10:31 07.02.2026

  • 3 Е това

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фейк на часа":

    Пеевски на велосипед ,уби рибата

    10:35 07.02.2026

  • 4 Радев

    2 8 Отговор
    И аз искам трамвай ,само тата ще оправя българите

    10:36 07.02.2026

  • 5 Госあ

    12 3 Отговор
    Браво ! Много хубаво представление направиха италианците. Само като вметка, комунистите изградиха в София също отлична трамвайна инфраструктура !

    Коментиран от #7, #9

    10:41 07.02.2026

  • 6 Антикомуне

    3 11 Отговор
    Горският, жив да го ожалиш. Няма пари човека. Не е като нашия чорап, 25 коли кортеж и спират движението в София. Ето това е президент, не да ходиш с трамвая.

    11:51 07.02.2026

  • 7 Здрасти

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Трамвай има в София от Царско време. Комунетата се настаниха на готово след преврата,.

    11:53 07.02.2026

  • 8 Трамвай ли

    8 0 Отговор
    Кога Пеевски ще се качи на трамвай.?

    Коментиран от #11

    11:57 07.02.2026

  • 9 чичо Цветко

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Така беше.Но благодарение на партийните секретари.Те бяха пътеводната светлина.Така се построи и НДК-то.И добре,че избързаха да го построят защото София никога нямаше да има това чудо.

    11:58 07.02.2026

  • 10 ЕЛЛИН

    3 0 Отговор
    Каква медия сте за да наречете официалният талисман на Олимпийските игри - Tina “ мека играчка “ ???

    12:21 07.02.2026

  • 11 ФЕЙК - либераст

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трамвай ли":

    Сакън! Дебелян да не се качва на трамвай, че колоосите не са проектирани за такъв интелектуален и физически товар!

    12:53 07.02.2026

  • 12 А не като нашите тикви и свине

    3 0 Отговор
    От беднотия, поне една Тойота Секвоя няма ли или това вече е европейско ниво.

    12:54 07.02.2026

  • 13 9689

    2 0 Отговор
    Защо никой не пише за протестите свързани с участието на американски спортисти на олимпиадата.Или Тръмп е уважаван от МОК жандарм.

    12:59 07.02.2026

  • 14 Цвете

    1 0 Отговор
    ПОКЛОН.СЛУЧАЙНО ДА СТЕ ЗАСИЧАЛИ В ТРАМВАЙ НОМЕР 12 МАГНИТСКИ ИЛИ БОКО? 12, ЗАЩОТО Е БЛИЗО ДО ЧЕРВЕНИЯ ПАРЛАМЕНТ.🙄😂🙄😅🤔

    14:43 07.02.2026

  • 15 Цвете

    1 0 Отговор
    ПОКЛОН.СЛУЧАЙНО ДА СТЕ ЗАСИЧАЛИ В ТРАМВАЙ НОМЕР 12 МАГНИТСКИ ИЛИ БОКО? 12, ЗАЩОТО Е БЛИЗО ДО ЧЕРВЕНИЯ ПАРЛАМЕНТ.🙄😂🙄😅🤔

    14:44 07.02.2026

