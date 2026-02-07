Новини
Временният мениджър на Манчестър Юнайтед пожела да остане за постоянно

7 Февруари, 2026 12:59 871 0

Карик бе назначен да ръководи „червените дяволи“ временно до края на кампанията, след като клубът най-накрая се реши да уволни Рубен Аморим

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед пожела да остане за постоянно - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед - Майкъл Карик, даде първия сигнал, че има желание да остане на поста на „Олд Трафорд“ Юнайтед и след края на сезона.

Карик бе назначен да ръководи „червените дяволи“ временно до края на кампанията, след като клубът най-накрая се реши да уволни Рубен Аморим.

Откакто бе назначен за временен наследник на португалеца на 13 януари, Карик се опитваше да избягва всякакви разговори за дългосрочното си бъдеще на „Олд Трафорд“.

"Честно казано, нищо не се е променило“, заяви той. „Напълно осъзнавам ролята, която изпълнявам тук, и отговорността, която нося. Искаме да бъдем успешни и искам клубът да бъде успешен и след края на сезона – независимо дали това ще съм аз, или някой друг. На този етап не мога да контролирам това и ще видим какво ще се случи, но със сигурност става дума за опит да подобрим отбора и да направим Манчестър Юнайтед по-силен.

Резултатите за кратък период от време не променят това. Ако те са се променили, значи има нещо нередно. Не може всичко да бъде толкова първосигнално, независимо дали нещата вървят много добре или има няколко проблема, които трябва да решим. Обичам това, което правя, тук съм. Чувствам се у дома, но напълно разбирам ситуацията и не позволявам емоциите да надделеят“, сподели Карик.


