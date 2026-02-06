Скандал с инжекции и манипулации разтърси ски скоковете на Зимните олимпийски игри

Зимните олимпийски игри бяха разтърсени от неочакван скандал, който хвърли сянка върху престижния спорт на ски скоковете. В центъра на бурята се оказаха твърдения за използване на иновативни, но спорни методи за подобряване на представянето – включително инжектиране на хиалуронова киселина в интимни зони, с цел увеличаване на повърхността на състезателните костюми.

Според информация, разпространена от германското издание Bild и потвърдена от BBC, някои състезатели са прибягнали до инжекции с хиалуронова киселина, за да увеличат обиколката на пениса си с до два сантиметра. Макар че тази субстанция не е забранена от спортните регулации, подобна интервенция може да осигури допълнителна площ на костюма, което според експерти от Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) би могло да даде предимство при полета във въздуха. „Всеки допълнителен сантиметър има значение. Ако костюмът е с 5% по-голяма повърхност, това може да доведе до по-дълги скокове“, коментира Сандро Пертиле, директор на мъжките ски скокове към FIS.

Световната антидопингова агенция (WADA) следи внимателно ситуацията. Генералният директор Оливие Нигли заяви, че ако се появят конкретни доказателства за подобни манипулации, ще бъде започнато разследване. „Не сме запознати с детайлите, но ако излязат факти, ще ги проучим и ще преценим дали става дума за допинг или за други средства за повишаване на резултатите“, подчерта Нигли. От своя страна, Бруно Саси – директор по комуникациите на FIS, категорично отрече да има каквито и да било сигнали или доказателства за използване на хиалуронова киселина с цел измама.

Всяка година преди началото на сезона, ски скачачите преминават през щателни измервания с 3D скенери, облечени само в плътно прилепнало бельо. Регламентът позволява минимален толеранс в размерите на костюмите – едва 2 до 4 сантиметра. Въпреки това, хиалуроновата киселина, която може да действа до 18 месеца, се оказва нов инструмент в арсенала на търсещите предимство състезатели.

Скандалът не е първият случай на опити за измама в ски скоковете. През август двама норвежки олимпийски медалисти – Мариус Линдвик и Йохан Андре Форфанг – бяха временно отстранени заради участие в манипулиране на костюмите по време на Световното първенство в Тронхайм. Въпреки че по-късно стана ясно, че спортистите не са били наясно с нарушението, отборът им бе обвинен в поставяне на подсилени нишки в областта на слабините, за да се увеличи повърхността на костюма.

Въпреки разразилия се скандал, и двамата норвежки състезатели ще вземат участие в Олимпийските игри, а мъжките ски скокове стартират още в понеделник. Светът на зимните спортове е в очакване на развръзката, докато институциите обещават безкомпромисен контрол и прозрачност.