Скандал с инжекции и манипулации разтърси ски скоковете на Зимните олимпийски игри
  Тема: Зимни олимпийски игри

Скандал с инжекции и манипулации разтърси ски скоковете на Зимните олимпийски игри

6 Февруари, 2026 17:55

  • скандал ски скокове-
  • зимни олимпийски игри-
  • хиалуронова киселина-
  • манипулация на костюми-
  • антидопингова агенция-
  • спортни измами-
  • fis-
  • олимпийски скандал

Световната антидопингова агенция (WADA) следи внимателно ситуацията

Скандал с инжекции и манипулации разтърси ски скоковете на Зимните олимпийски игри - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Зимните олимпийски игри бяха разтърсени от неочакван скандал, който хвърли сянка върху престижния спорт на ски скоковете. В центъра на бурята се оказаха твърдения за използване на иновативни, но спорни методи за подобряване на представянето – включително инжектиране на хиалуронова киселина в интимни зони, с цел увеличаване на повърхността на състезателните костюми.

Според информация, разпространена от германското издание Bild и потвърдена от BBC, някои състезатели са прибягнали до инжекции с хиалуронова киселина, за да увеличат обиколката на пениса си с до два сантиметра. Макар че тази субстанция не е забранена от спортните регулации, подобна интервенция може да осигури допълнителна площ на костюма, което според експерти от Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) би могло да даде предимство при полета във въздуха. „Всеки допълнителен сантиметър има значение. Ако костюмът е с 5% по-голяма повърхност, това може да доведе до по-дълги скокове“, коментира Сандро Пертиле, директор на мъжките ски скокове към FIS.

Световната антидопингова агенция (WADA) следи внимателно ситуацията. Генералният директор Оливие Нигли заяви, че ако се появят конкретни доказателства за подобни манипулации, ще бъде започнато разследване. „Не сме запознати с детайлите, но ако излязат факти, ще ги проучим и ще преценим дали става дума за допинг или за други средства за повишаване на резултатите“, подчерта Нигли. От своя страна, Бруно Саси – директор по комуникациите на FIS, категорично отрече да има каквито и да било сигнали или доказателства за използване на хиалуронова киселина с цел измама.

Всяка година преди началото на сезона, ски скачачите преминават през щателни измервания с 3D скенери, облечени само в плътно прилепнало бельо. Регламентът позволява минимален толеранс в размерите на костюмите – едва 2 до 4 сантиметра. Въпреки това, хиалуроновата киселина, която може да действа до 18 месеца, се оказва нов инструмент в арсенала на търсещите предимство състезатели.

Скандалът не е първият случай на опити за измама в ски скоковете. През август двама норвежки олимпийски медалисти – Мариус Линдвик и Йохан Андре Форфанг – бяха временно отстранени заради участие в манипулиране на костюмите по време на Световното първенство в Тронхайм. Въпреки че по-късно стана ясно, че спортистите не са били наясно с нарушението, отборът им бе обвинен в поставяне на подсилени нишки в областта на слабините, за да се увеличи повърхността на костюма.

Въпреки разразилия се скандал, и двамата норвежки състезатели ще вземат участие в Олимпийските игри, а мъжките ски скокове стартират още в понеделник. Светът на зимните спортове е в очакване на развръзката, докато институциите обещават безкомпромисен контрол и прозрачност.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 0 Отговор
    Хахаха....... само два сантиметра по широк К, и конкуренцията не може да те стигне! Ама никакво откритие не е , всяка жена го знае...

    17:58 06.02.2026

  • 2 Зевс

    13 0 Отговор
    Те са се боцкали за колежките от слалома ;)

    18:02 06.02.2026

  • 3 Яхууу

    9 1 Отговор
    Тия го изкараха като метлата на баба яга.. яхаш и летиш на воля.. 🧹🧹🧹 🙈😂😂

    18:07 06.02.2026

  • 4 Жирардели

    13 0 Отговор
    Почнаха да се занимават с глупости.
    В Париж два траверса попиляха от бой жените в бокса , ама там пълно мълчание. Тук ще мерят мъжкото достойнство .

    18:08 06.02.2026

  • 5 ?????

    8 0 Отговор
    Ха ха.
    Тайна която не се знае от всички които не искат да я знаят.
    А що мълчат че всички норвежки ски бегачи се оказват астматици и им е позволено да приемат лекарства от астма които помагат за по-добро усвояване на кислорода.
    Или фокусите с маските имитиращи голяма надморска височина, което помага на организма да се приспособи и да поема пак повече кислород.
    Между другото не толкова отдавна една норвежка ски надежда умря при използването на такава маска.
    Някакво двойно счетоводство се получава при ВАДА.
    За едни може, за други не.
    Що ли е така?

    18:09 06.02.2026

  • 6 при капитулацията ,

    1 1 Отговор
    Буданов няма да е жив по това време ,
    Залагам кашон водка.

    18:21 06.02.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Нещо не мога да го разбера тук -
    всичко по-голямо и по-стърчащо има по-голяма площ и по-голямо челно съпротивление.
    Това ще доведе до по-кратки полети и по-къси разстояния.
    Преди 1 седмица писаха тук, че мъжете си ги лепели с тиксо, за да не стърчат,
    сега пък обратното...

    Коментиран от #9, #11, #14

    18:31 06.02.2026

  • 8 Пълни глупости

    4 0 Отговор
    а уж си ги ляпаха с тиксо към тялото да имали по-малко съпротивление. Абя я всички на козметичка пред камера!

    18:38 06.02.2026

  • 9 Да знаеш

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Явно авторът ги харесва по-големи и по-надути!

    18:47 06.02.2026

  • 10 А пък циганите

    1 0 Отговор
    си инжектират парафин ама се получават жасно деформирани чепове. Статията е пълна либерастка глупост. На тях само мъжки парчета са им в главата.

    18:57 06.02.2026

  • 11 ЗА КАКВО МИСЛИШ СА КРИЛАТА

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    НА ПТИЦИТЕ КАТО ПЛАНИРАТ.......ЗА ПЛОЩ И ПОДЕМНА СИЛА ОТ НЕЯ......ДОРИ КОТКИТЕ ГО ЗНАЯТ.....ПАДАЙКИ ОТ ВИСОКО ТЕ РАЗПЕРВАТ ЛАПИТЕ СИ ЗА ПЛОЩ И ПЛАВНО ПАДАНЕ.......АБЕ НЕ СЛУЧАЙНО БОКО ВА ВОДИ ЗА НОСОВЕТЕ......

    Коментиран от #12

    19:28 06.02.2026

  • 12 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЗА КАКВО МИСЛИШ СА КРИЛАТА":

    Птиците планират, когато "хванат" въздушно течение.
    А и крилата никак не приличат на издут пакет!

    19:39 06.02.2026

  • 13 Вале-каро

    1 0 Отговор
    Истината е една.ПАРАТА.Давам един пример.1994,световното по футбол.Какви загуби нанесе на безброй фирми по света България ,само с класирането си на Мондиала.Да не говорим за това което се случи там.Смятате ли ,че някой ще позволи това да се случи в такъв мащаб след това?Няма нищо човешко в развитието на планетата.Докато ПАРАТА не бъде натикана в някой ъгъл ,няма да има добро развитие на Човечеството.

    19:42 06.02.2026

  • 14 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Чувал ли си за планиране във въздуха.
    Колкото по-голяма площ толкова повече планираш във въздуха.
    Ясно е че не е кой знае кво, но и няколко милисекунди пред другите могат да ти помогнат да спечелиш.
    А и Б на аеродинамиката.

    19:47 06.02.2026

