Скандал с инжекции и манипулации разтърси ски скоковете на Зимните олимпийски игри

Зимните олимпийски игри бяха разтърсени от неочакван скандал, който хвърли сянка върху престижния спорт на ски скоковете. В центъра на бурята се оказаха твърдения за използване на иновативни, но спорни методи за подобряване на представянето – включително инжектиране на хиалуронова киселина в интимни зони, с цел увеличаване на повърхността на състезателните костюми.
Според информация, разпространена от германското издание Bild и потвърдена от BBC, някои състезатели са прибягнали до инжекции с хиалуронова киселина, за да увеличат обиколката на пениса си с до два сантиметра. Макар че тази субстанция не е забранена от спортните регулации, подобна интервенция може да осигури допълнителна площ на костюма, което според експерти от Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) би могло да даде предимство при полета във въздуха. „Всеки допълнителен сантиметър има значение. Ако костюмът е с 5% по-голяма повърхност, това може да доведе до по-дълги скокове“, коментира Сандро Пертиле, директор на мъжките ски скокове към FIS.
Световната антидопингова агенция (WADA) следи внимателно ситуацията. Генералният директор Оливие Нигли заяви, че ако се появят конкретни доказателства за подобни манипулации, ще бъде започнато разследване. „Не сме запознати с детайлите, но ако излязат факти, ще ги проучим и ще преценим дали става дума за допинг или за други средства за повишаване на резултатите“, подчерта Нигли. От своя страна, Бруно Саси – директор по комуникациите на FIS, категорично отрече да има каквито и да било сигнали или доказателства за използване на хиалуронова киселина с цел измама.
Всяка година преди началото на сезона, ски скачачите преминават през щателни измервания с 3D скенери, облечени само в плътно прилепнало бельо. Регламентът позволява минимален толеранс в размерите на костюмите – едва 2 до 4 сантиметра. Въпреки това, хиалуроновата киселина, която може да действа до 18 месеца, се оказва нов инструмент в арсенала на търсещите предимство състезатели.
Скандалът не е първият случай на опити за измама в ски скоковете. През август двама норвежки олимпийски медалисти – Мариус Линдвик и Йохан Андре Форфанг – бяха временно отстранени заради участие в манипулиране на костюмите по време на Световното първенство в Тронхайм. Въпреки че по-късно стана ясно, че спортистите не са били наясно с нарушението, отборът им бе обвинен в поставяне на подсилени нишки в областта на слабините, за да се увеличи повърхността на костюма.
Въпреки разразилия се скандал, и двамата норвежки състезатели ще вземат участие в Олимпийските игри, а мъжките ски скокове стартират още в понеделник. Светът на зимните спортове е в очакване на развръзката, докато институциите обещават безкомпромисен контрол и прозрачност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
17:58 06.02.2026
2 Зевс
18:02 06.02.2026
3 Яхууу
18:07 06.02.2026
4 Жирардели
В Париж два траверса попиляха от бой жените в бокса , ама там пълно мълчание. Тук ще мерят мъжкото достойнство .
18:08 06.02.2026
5 ?????
Тайна която не се знае от всички които не искат да я знаят.
А що мълчат че всички норвежки ски бегачи се оказват астматици и им е позволено да приемат лекарства от астма които помагат за по-добро усвояване на кислорода.
Или фокусите с маските имитиращи голяма надморска височина, което помага на организма да се приспособи и да поема пак повече кислород.
Между другото не толкова отдавна една норвежка ски надежда умря при използването на такава маска.
Някакво двойно счетоводство се получава при ВАДА.
За едни може, за други не.
Що ли е така?
18:09 06.02.2026
6 при капитулацията ,
Залагам кашон водка.
18:21 06.02.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
всичко по-голямо и по-стърчащо има по-голяма площ и по-голямо челно съпротивление.
Това ще доведе до по-кратки полети и по-къси разстояния.
Преди 1 седмица писаха тук, че мъжете си ги лепели с тиксо, за да не стърчат,
сега пък обратното...
Коментиран от #9, #11, #14
18:31 06.02.2026
8 Пълни глупости
18:38 06.02.2026
9 Да знаеш
До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Явно авторът ги харесва по-големи и по-надути!
18:47 06.02.2026
10 А пък циганите
18:57 06.02.2026
11 ЗА КАКВО МИСЛИШ СА КРИЛАТА
До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":НА ПТИЦИТЕ КАТО ПЛАНИРАТ.......ЗА ПЛОЩ И ПОДЕМНА СИЛА ОТ НЕЯ......ДОРИ КОТКИТЕ ГО ЗНАЯТ.....ПАДАЙКИ ОТ ВИСОКО ТЕ РАЗПЕРВАТ ЛАПИТЕ СИ ЗА ПЛОЩ И ПЛАВНО ПАДАНЕ.......АБЕ НЕ СЛУЧАЙНО БОКО ВА ВОДИ ЗА НОСОВЕТЕ......
Коментиран от #12
19:28 06.02.2026
12 Да знаеш
До коментар #11 от "ЗА КАКВО МИСЛИШ СА КРИЛАТА":Птиците планират, когато "хванат" въздушно течение.
А и крилата никак не приличат на издут пакет!
19:39 06.02.2026
13 Вале-каро
19:42 06.02.2026
14 ?????
До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Чувал ли си за планиране във въздуха.
Колкото по-голяма площ толкова повече планираш във въздуха.
Ясно е че не е кой знае кво, но и няколко милисекунди пред другите могат да ти помогнат да спечелиш.
А и Б на аеродинамиката.
19:47 06.02.2026