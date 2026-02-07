Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Джокович се появи на откриването на ЗОИ и изпрати послание за края на кариерата си: Това е моето желание! (ВИДЕО)

7 Февруари, 2026 12:31 1 813 2

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • олимпиада 2026-
  • зимни олимпийски игри

Ноле се срещна с журналисти и даде кратко изявление за „Кориере дела Сера"

Джокович се появи на откриването на ЗОИ и изпрати послание за края на кариерата си: Това е моето желание! (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новак Джокович замина за Атина веднага след загубата на финала на Откритото първенство на Австралия от Карлос Алкарас, където го чакаше семейството му - съпругата Йелена и децата Стефан и Тара.

Въпреки че обществеността смяташе, че носителят на 24 титли от Големия шлем ще се наслаждава на Гърция, той реши да отиде със семейството си до Италия, за да присъства на откриването на Зимните олимпийски игри, които се провеждат в Милано и Кортина.

Разбира се, Ноле се срещна с журналисти и даде кратко изявление за „Кориере дела Сера“.

На първия въпрос как е, Ноле кратко отговори, че е добре, а след това разкри, че му е харесал спектакълът на откриването на Игрите.

"Прекрасен спектакъл, както винаги. Винаги е хубаво да си в Италия. Очевидно е, че Италия е страна на спорта. Очаквахме спектакъл и го видяхме. За мен това беше първи път на церемония по откриване на Зимни олимпийски игри и беше голяма емоция. Много съм щастлив, че преживях това със семейството си", каза Джокович.

"Далеч е следващата олимпиада. В този период от моя живот и кариера е далеч, но очевидно имам желание да стигна дотам. Трябва да поддържам темпото на младите тенисисти. Във всеки случай човек трябва да мисли за себе си като за млад човек", каза още Ноле.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 17 гласа.
  • 1 тотално

    5 3 Отговор
    несменяемия сввтовен шампион предаде достойно щафетата на терминатор Алкарас, който също достойно по спортсменски му подари олимпйската титла в Париж !

    12:48 07.02.2026

  • 2 Стас

    5 0 Отговор
    Наистина откриването на зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д Ампецо беше много красиво! Италианците се справиха перфектно!

    13:03 07.02.2026

