Рашфорд категорично отказва завръщане в Манчестър Юнайтед

6 Февруари, 2026 21:22 1 043 2

Барселона иска да го задържи

Рашфорд категорично отказва завръщане в Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Барселона е взело твърдо решение да задържи Маркъс Рашфорд за постоянно, съобщава испанското издание Diario Sport. Английският нападател, който в момента играе под наем на „Камп Ноу“, категорично е отхвърлил възможността да се завърне в Манчестър Юнайтед, въпреки че договорът му с „червените дяволи“ все още е в сила.

Според източници, близки до клуба, Барселона е готова да активира клаузата за откупуване на Рашфорд, която възлиза на 30 милиона евро. Каталунците планират да предложат на 28-годишния футболист тригодишен договор, убедени, че подобен играч с неговите качества и влияние трудно може да бъде намерен на пазара за по-ниска цена.

Рашфорд не крие възхищението си от престоя си в Барселона, като неведнъж е споделял, че именно испанският шампион му е помогнал да преоткрие любовта си към футбола. Старши треньорът на „блаугранас“ Ханзи Флик също не пести похвалите си към английския национал, подчертавайки ключовата му роля за успехите на отбора през сезона.

Въпреки известни колебания в представянето, Рашфорд се отчете с впечатляващи 23 гола и асистенции в 33 официални срещи във всички турнири. Именно неговият принос изведе Барселона до върха в Ла Лига и осигури място на тима сред най-добрите 16 в Шампионската лига.

С оглед на категоричното нежелание на Рашфорд да се завърне на „Олд Трафорд“ и решимостта на Барселона да го задържи, изглежда, че трансферът е само въпрос на време.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Циганска работа

    2 0 Отговор
    Неблагодарен циганин

    21:47 06.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

