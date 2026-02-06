Рашфорд категорично отказва завръщане в Манчестър Юнайтед

Ръководството на Барселона е взело твърдо решение да задържи Маркъс Рашфорд за постоянно, съобщава испанското издание Diario Sport. Английският нападател, който в момента играе под наем на „Камп Ноу“, категорично е отхвърлил възможността да се завърне в Манчестър Юнайтед, въпреки че договорът му с „червените дяволи“ все още е в сила.

Според източници, близки до клуба, Барселона е готова да активира клаузата за откупуване на Рашфорд, която възлиза на 30 милиона евро. Каталунците планират да предложат на 28-годишния футболист тригодишен договор, убедени, че подобен играч с неговите качества и влияние трудно може да бъде намерен на пазара за по-ниска цена.

Рашфорд не крие възхищението си от престоя си в Барселона, като неведнъж е споделял, че именно испанският шампион му е помогнал да преоткрие любовта си към футбола. Старши треньорът на „блаугранас“ Ханзи Флик също не пести похвалите си към английския национал, подчертавайки ключовата му роля за успехите на отбора през сезона.

Въпреки известни колебания в представянето, Рашфорд се отчете с впечатляващи 23 гола и асистенции в 33 официални срещи във всички турнири. Именно неговият принос изведе Барселона до върха в Ла Лига и осигури място на тима сред най-добрите 16 в Шампионската лига.

С оглед на категоричното нежелание на Рашфорд да се завърне на „Олд Трафорд“ и решимостта на Барселона да го задържи, изглежда, че трансферът е само въпрос на време.