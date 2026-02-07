Спортът по ТВ в събота (7 февруари)

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, полуфинал Евроспорт 2
11.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Великобритания - Канада, смесени двойки, групова фаза Евроспорт 1
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
11.25 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, слоупстайл, квалификация, жени Евроспорт 1
11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
12.00 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане, мъже Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
12.30 Черно море – Спартак Диема спорт
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, трети етап, жени Евроспорт 2
14.00 Тенис, Купа Дейвис: България – Белгия Нова спорт
14.30 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, скиатлон, жени Евроспорт 1, БНТ 3
14.30 Манчестър Юнайтед – Тотнъм Диема спорт 2
14.30 Дарби Каунти – Ипсуич Диема спорт 3
14.45 Колокрос: Суперпрестиж лига, Миделкерке, жени Евроспорт 2
15.00 Локомотив (Сф) – Лудогорец Диема спорт
15.00 Райо Валекано – Овиедо МАХ Спорт 4
15.00 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, слоупстайл, квалификация, мъже Евроспорт 1
16.00 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 2
16.05 Колокрос: Суперпрестиж лига, Миделкерке, мъже Евроспорт 2
16.10 Ръгби, Италия – Шотландия МАХ Спорт 3
16.30 Волейбол, Тренто – Пиаченца МАХ Спорт 1
17.00 Арсенал – Съндърланд Диема спорт 2
17.05 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 3000 метра, жени Евроспорт 1
17.15 Барселона – Майорка МАХ Спорт 4
17.30 Левски – Ботев (Вр) Диема спорт
18.00 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мъже, първи манш Евроспорт 2
18.50 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане Евроспорт 2
19.00 Дженоа – Наполи МАХ Спорт 3
19.00 Ски скокове: Зимни олимпийски игри в Милано Коритна, малка шанца, жени Евроспорт 1
19.00 Волейбол, Верона – Перуджа МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, Локомотив Авиа – ЦСКА МАХ Спорт 2
19.30 Севиля – Жирона МАХ Спорт 4
19.30 Нюкасъл – Брентфорд Диема спорт 2
19.30 Уулвърхемптън – Челси Нова спорт
19.30 Борусия (М) – Байер Диема спорт 3
19.30 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мъже, втори манш Евроспорт 2
20.00 Баскетбол, Уникаха – Андора Диема спорт
20.45 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно състезание Евроспорт 2, БНТ 3
21.30 Дармщад – Кайзерслаутерн Нова спорт
21.45 Фиорентина – Торино МАХ Спорт 3
21.45 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно състезание Евроспорт 1
21.45 Голф: PGA тур, Финикс оупън, трети ден Евроспорт 2
22.00 Реал Сосиедад – Елче МАХ Спорт 4
22.05 Нант – Лион Диема спорт 3
22.05 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швейцария - Канада, жени, групова фаза Евроспорт 1
22.30 НБА, Оклахома – Хюстън Диема спорт
23.00 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно състезание Евроспорт 1, БНТ 3
23.55 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швейцария - Канада, жени, групова фаза Евроспорт 1
04.00 UFC, Баутиста срещу Оливейра МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА