Спортът по ТВ в събота (7 февруари)

7 Февруари, 2026 08:15 1 311 0

Ето какво може да гледаме днес

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, полуфинал Евроспорт 2

11.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Великобритания - Канада, смесени двойки, групова фаза Евроспорт 1

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

11.25 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, слоупстайл, квалификация, жени Евроспорт 1

11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

12.00 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане, мъже Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3

12.30 Черно море – Спартак Диема спорт

12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, трети етап, жени Евроспорт 2

14.00 Тенис, Купа Дейвис: България – Белгия Нова спорт

14.30 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, скиатлон, жени Евроспорт 1, БНТ 3

14.30 Манчестър Юнайтед – Тотнъм Диема спорт 2

14.30 Дарби Каунти – Ипсуич Диема спорт 3

14.45 Колокрос: Суперпрестиж лига, Миделкерке, жени Евроспорт 2

15.00 Локомотив (Сф) – Лудогорец Диема спорт

15.00 Райо Валекано – Овиедо МАХ Спорт 4

15.00 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, слоупстайл, квалификация, мъже Евроспорт 1

16.00 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 2

16.05 Колокрос: Суперпрестиж лига, Миделкерке, мъже Евроспорт 2

16.10 Ръгби, Италия – Шотландия МАХ Спорт 3

16.30 Волейбол, Тренто – Пиаченца МАХ Спорт 1

17.00 Арсенал – Съндърланд Диема спорт 2

17.05 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 3000 метра, жени Евроспорт 1

17.15 Барселона – Майорка МАХ Спорт 4

17.30 Левски – Ботев (Вр) Диема спорт

18.00 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мъже, първи манш Евроспорт 2

18.50 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане Евроспорт 2

19.00 Дженоа – Наполи МАХ Спорт 3

19.00 Ски скокове: Зимни олимпийски игри в Милано Коритна, малка шанца, жени Евроспорт 1

19.00 Волейбол, Верона – Перуджа МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, Локомотив Авиа – ЦСКА МАХ Спорт 2

19.30 Севиля – Жирона МАХ Спорт 4

19.30 Нюкасъл – Брентфорд Диема спорт 2

19.30 Уулвърхемптън – Челси Нова спорт

19.30 Борусия (М) – Байер Диема спорт 3

19.30 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мъже, втори манш Евроспорт 2

20.00 Баскетбол, Уникаха – Андора Диема спорт

20.45 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно състезание Евроспорт 2, БНТ 3

21.30 Дармщад – Кайзерслаутерн Нова спорт

21.45 Фиорентина – Торино МАХ Спорт 3

21.45 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно състезание Евроспорт 1

21.45 Голф: PGA тур, Финикс оупън, трети ден Евроспорт 2

22.00 Реал Сосиедад – Елче МАХ Спорт 4

22.05 Нант – Лион Диема спорт 3

22.05 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швейцария - Канада, жени, групова фаза Евроспорт 1

22.30 НБА, Оклахома – Хюстън Диема спорт

23.00 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно състезание Евроспорт 1, БНТ 3

23.55 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швейцария - Канада, жени, групова фаза Евроспорт 1

04.00 UFC, Баутиста срещу Оливейра МАХ Спорт 2


