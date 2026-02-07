Новини
Кристиано Роналдо пак пропусна мач на Ал Насър

7 Февруари, 2026 14:59

Петкратният носител на "Златната топка" не взе участие и в победата с 1:0 над Ал Рияд

Кристиано Роналдо пак пропусна мач на Ал Насър - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на световния футбол Кристиано Роналдо пропусна втори пореден мач за Ал Насър в първенството на Саудитска Арабия на фона на информации, че е недоволен от управлението на клуба.

Петкратният носител на "Златната топка" не беше в групата на Ал-Насър за двубоя срещу шампиона Ал Итихад, завършил 2:0. Роналдо не взе участие и в победата с 1:0 над Ал Рияд в понеделник.

Португалското издание "А Бола" съобщи тази седмица, че Роналдо е недоволен от начина, по който Ал Насър се управлява от Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Според информацията, звездата е разочарован от липсата на активност на клуба по време на януарския трансферен прозорец, докато съперникът Ал Хилал привлече носителя на "Златната топка" Карим Бензема, бивш съотборник на Роналдо в Реал Мадрид.

Без да споменава името на Роналдо, ръководството на Саудитската професионална лига излезе с изявление в четвъртък, в което подчерта, че нито един футболист не е по-голям от лигата.

"Саудитската професионална лига е изградена върху прост принцип: всеки клуб функционира независимо при едни и същи правила. Клубовете имат свои управителни съвети, ръководители и спортно-техническо ръководство. Решенията относно селекцията, разходите и стратегията се взимат от самите клубове, в рамките на финансов модел, който гарантира устойчивост и конкурентен баланс. Този модел се прилага еднакво за всички клубове в лигата", се казва в съобщението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    "Саудитската професионална лига е изградена..."

    Кои бяха тези, че не се сещам?!? А, да!, онези, които CR 7 ги постави на футболната карта.

    Коментиран от #2

    15:59 07.02.2026

  • 2 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха":

    На Кристияно му го казаха той е един работник който единствената задача в случая е да вкарва голове да не го мисли много и най вече да си знае мястото

    16:50 07.02.2026

  • 4 Хан Крум

    2 1 Отговор
    геЯя пропада тотално ….. Няма такъв изкуствен маркетингов продукт и абсолютен нарцис …..
    Провали Ювентус , говвнаййтед , сега и тарамбуццците …..
    В маддуррит знаем как печелеше с брутални съдийски аванти и подаръци от сивия кардинал Перес - най големия престъпник ……
    Говвналлдо е провал !

    17:26 07.02.2026

  • 10 Моддю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
    Сигурно е бил на процедури за избелване на каффявата точка...

    18:13 07.02.2026

  • 11 Моддю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
  • 12 Моддю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
  • 15 Моддю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
  • 16 Моддю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
  • 17 Моддю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
  • 21 МодDдю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
  • 22 МодDдю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
  • 23 МодDдю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
  • 24 МодDдю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
  • 25 МодDдю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
  • 26 МодDдю е ХХЕЙ

    0 0 Отговор
