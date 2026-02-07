Кристиано Роналдо пак пропусна мач на Ал Насър

Звездата на световния футбол Кристиано Роналдо пропусна втори пореден мач за Ал Насър в първенството на Саудитска Арабия на фона на информации, че е недоволен от управлението на клуба.
Петкратният носител на "Златната топка" не беше в групата на Ал-Насър за двубоя срещу шампиона Ал Итихад, завършил 2:0. Роналдо не взе участие и в победата с 1:0 над Ал Рияд в понеделник.
Португалското издание "А Бола" съобщи тази седмица, че Роналдо е недоволен от начина, по който Ал Насър се управлява от Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Според информацията, звездата е разочарован от липсата на активност на клуба по време на януарския трансферен прозорец, докато съперникът Ал Хилал привлече носителя на "Златната топка" Карим Бензема, бивш съотборник на Роналдо в Реал Мадрид.
Без да споменава името на Роналдо, ръководството на Саудитската професионална лига излезе с изявление в четвъртък, в което подчерта, че нито един футболист не е по-голям от лигата.
"Саудитската професионална лига е изградена върху прост принцип: всеки клуб функционира независимо при едни и същи правила. Клубовете имат свои управителни съвети, ръководители и спортно-техническо ръководство. Решенията относно селекцията, разходите и стратегията се взимат от самите клубове, в рамките на финансов модел, който гарантира устойчивост и конкурентен баланс. Този модел се прилага еднакво за всички клубове в лигата", се казва в съобщението.
1 Ха ха ха
Кои бяха тези, че не се сещам?!? А, да!, онези, които CR 7 ги постави на футболната карта.
Коментиран от #2
15:59 07.02.2026
2 Иван
До коментар #1 от "Ха ха ха":На Кристияно му го казаха той е един работник който единствената задача в случая е да вкарва голове да не го мисли много и най вече да си знае мястото
16:50 07.02.2026
4 Хан Крум
Провали Ювентус , говвнаййтед , сега и тарамбуццците …..
В маддуррит знаем как печелеше с брутални съдийски аванти и подаръци от сивия кардинал Перес - най големия престъпник ……
Говвналлдо е провал !
17:26 07.02.2026
