Черно море на успя да победи 10 от Спартак на "Тича"

Черно море и Спартак (Варна) завършиха наравно 0:0 в двубой от 20-ия кръг на efbet Лига. Дербито на стадион “Тича” бе ръководено от Радослав Гидженов, който показа червен картон на младока Мартин Георгиев от състава на гостите. Спартаклии играха с човеха по-малко от 16-ата минута, но имаха своите шансове в срещата и се представиха на много високо ниво. Двубоят предложи голям заряд, интересни хореографии по трибуните и няколко добри положения.

В първите минути на двубоя феновете на Спартак изтръпнаха, след като видяха как стражът Максим Ковальов сяда на земята заради контузия. Въпреки това вратарят продължи срещата и не се наложи негова смяна. В 13-ата минута Берк Бейхан стреля с левия крак, но над вратата. Минута по-късно новото попълнение на Черно море Хорхе Падиля бе изведен абсолютно сам срещу Ковальов, но стреля над вратата. Спаси го единствено това, че флагът за засада бе вдигнат.

В 16-ата минута станахме свидетели на първия жълт картон в мача. Получи го Мартин Георгиев, който се забави с връщането на топката назад към Ковальов и чукна крака на Асен Чандъров. ВАР привика Гидженов да преразгледа ситуацията и така Георгиев получи директен червен картон.

Точно половин час след началото на мача Черно море понесе сериозен удар. Капитанът Васил Панайотов беше изнесен от докторите и напусна терена принудително заради контузия. Неговото място беше заето от Николай Златев. В 34-ата минута Пламен Илиев трябваше да се намесва след удар с глава на Чунчуков.

С човек повече на терена Черно море бе видимо по-активен. На три пъти футболисти на "моряците" не успяха да завършат обещаващи атаки. Опасно центриране на Николай Златев не намери негов съотборник. В 40-ата минута Хорхе Падиял нанесе удар от близка дистанция, но Ковальов се отличи с много добра намеса. Три минути по-късно Шанде потърси изненадата с шут в близкия ъгъл на вратаря. Пламен Илиев внимаваше и изби в корнер.

В 54-ата минута удар на Падиля по земя сериозно затрудни Ковальов, който отрази удара и трябваше да се намесва втори път, за да улови топката. Минута по-късно Спартак стигна до гол чрез Цветелин Чунчуков. Той обаче бутна в гръб Живко Атанасов и Радослав Гидженов веднага отсъди фаул.

В 58-ата минута Максим Ковальов изби ефектно топката в корнер след удар на Селсо. Веднага след това полетяха седалки към терена от сектора на Спартак, а играта беше временно спряна.

В 76-ата минута Живко Атанасов имаше възможност да стреля от близка дистанция, но не уцели добре топката и Черно море пропусна златна възможност за гол.

Стартови състави:

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 50. Ертан Томбак, 15. Даниел Мартин, 71. Васил Панайотов, 29. Берк Бейхан, 10. Асен Чандъров, 8. Асен Дончев, 9. Хорхе Солер, 77. Селсо Сидней;

СПАРТАК: 23. Максим Ковальов, 2. Борис Иванов, 3. Матео Петрашило, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Педро, 21. Шанде, 29. Таилсон, 44. Ангел Грънчов, 50. Мартин Георгиев, 88. Дамян Йорданов;