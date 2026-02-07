Новини
Гуардиола похвали Холанд и заяви: "Анфийлд" е най-тежък за гостуващите отбори

7 Февруари, 2026 13:29 1 063 0

Каталунският специалист е категоричен, че „червените“ продължават да разполагат с футболисти от най-висока класа

Гуардиола похвали Холанд и заяви: "Анфийлд" е най-тежък за гостуващите отбори - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити - Хосеп Гуардиола, определи „Анфийлд“ като най-тежкото предизвикателство за гостуващите отбори и подчерта, че Ливърпул остава изключително силен съперник, въпреки колебанията на мърсисайдци през настоящия сезон. Каталунският специалист е категоричен, че „червените“ продължават да разполагат с футболисти от най-висока класа. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в неделя от 18:30 часа българско време.

„Да, „Анфийлд“ е сред най-трудните места за гостуване, а Ливърпул си остава труден противник. Особено с качеството на играчите и мениджъра, който имат, това е много трудно място и ще бъде такова. Те остават страхотен отбор с мениджър от най-висока класа, няма съмнение в това. Моментите са си моменти, сезоните сезони, но те остават добър отбор,“ започна Гуардиола на своята пресконференция в петък.

След това наставникът на „гражданите“ обясни, че в последно време е насочил вниманието си към детайлен анализ на играта на своя тим и възможностите за корекции. По думите му, всички футболисти, които се състезават на най-високо ниво, притежават нужните качества, но психиката и поведението в решаващите моменти правят съществената разлика.

„В последно време огледах начина ни на игра и се опитах да преценя какво трябва да направим, да подобрим, какво трябва да коригираме. Но това е „Анфийлд“. Една от най-големите сцени и един от най-големите мачове, а те винаги се нуждаят от големи личности. Казвал съм го много пъти, в такива мачове не става дума за качествата на футболистите. В топ клубове от това равнище качествата са на лице. Никога не ми се е случвало да видя футболист, който не е достатъчно добър, за да играе на това ниво. Важно е обаче как се държиш. Начинът, по който се представяш във финалните етапи на най-големите турнири, в големите мачове, това са нещата, които те определят като играч. Психиката на играчите е това, което определя големите отбори. Ако искате да бъдете мениджър, трябва да печелите трофеи. Не винаги може да играете добър футбол, макар че нещата са свързани. Когато печелите, почти винаги играете добре. Винаги искаш играчите ти да печелят по най-добрия начин, по този, които вярвате, че е правилен. Смятам, че това е най-важното,“ заяви Гуардиола.

Бившият наставник на Байерн Мюнхен коментира и ситуацията около Ерлинг Холанд, като го определи за най-добрия централен нападател в света, но отказа да даде категоричен отговор дали норвежецът ще започне като титуляр в предстоящия двубой. Холанд изпитва известни затруднения в последните седмици и не се намира в оптималната си форма, докато Омар Мармуш впечатли с няколко силни изяви за Манчестър Сити.

„Ерлинг Холанд е най-добрият нападател в света. Дали ще стартира? Това вече не знам, утре имаме тренировка и след нея ще решим. Това, което мога да ви кажа е, че той наистина е най-добрият“.

„Рубен Диаш се завърна и е готов да запише няколко минути, това са добри новини за нас,“ завърши Гуардиола, като заяви, че и Джон Стоунс вече се е завърнал към тренировките с отбора.


