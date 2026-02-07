Новини
България с европейска титла в отборната надпревара на 10 м пистолет

7 Февруари, 2026 13:57 770 0

  • борис димитров-
  • даниел делчевски-
  • калоян петков-
  • стрелба с пистолет-
  • спорт-
  • европейско първенство-
  • спортна стрелба

Българските стрелци поставиха и европейски рекорд с общо 1117 точки

Българските стрелци Борис Димитров, Даниел Делчевски и Калоян Петков спечелиха отборната титла на пистолет при юношите до 16 години на Eвропейското първенство по спортна стрелба с въздушно оръжие за младежи, юноши и девойки в Бургас.

Българските стрелци поставиха и европейски рекорд с общо 1117 точки.

Призовата тройка в отборната надпревара допълниха Украйна и Турция.

В индивидуалната надпревара на дисциплината Борис Димитров завърши шести с 475 точки, Даниел Делчевски е 14-ти с 371, а Калоян Петков - 15-и също с 371 точки.


