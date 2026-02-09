Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Олимпиадата 2026

9 Февруари, 2026 07:59 926 0

Първите медали за деня ще бъдат раздадени в ските свободен стил в дисциплината слоупстайл при жените

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени в днешния трети състезателен ден на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026.

Първите медали за деня ще бъдат раздадени в ските свободен стил в дисциплината слоупстайл при жените. Там финалът стартира в 13:30 часа българско време.

Два часа по-рано, в 11:30 часа, ще се проведе и спускането за отборната комбинация при мъжете в Бормио. Слаломът е предвиден за 15:00 часа и тогава ще бъдат определени и първите олимпийски шампиони в тази дисциплина, която дебютира на Олимпийски игри на мястото на класическата комбинация.

В 18:30 часа ще стартира финалът на 1000 метра бързо пързаляне с кънки при жените, а от 20:00 часа започва състезанието по ски скокове от малка шанца при мъжете, в което ще участва и Владимир Зографски. Точно 30 минути по-късно стартира и финалът на Бъг еър в сноуборда при дамите.

Разбира се това е само част от днешната програма на Олимпийските игри, която предвижда още много събития. В това число влизат последните двубои от предварителната фаза на кърлинга за смесени двойки и двата полуфинала, първите два манша на спускането с шейните при дамите, ритмичният танц при танцовите двойки във фигурното пързаляне и общо четири двубоя от груповата фаза на женския хокей на лед.


