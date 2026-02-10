Голямо признание за Григор Димитров на турнира в Далас (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров бе отличен за най-впечатляващото изпълнение по време на първия ден от основната схема на турнира АТР 500 в Далас. Въпреки че приключи участието си в надпреварата на двойки, българинът остави феновете и организаторите без дъх с изключителен удар, който бе определен официално за "Момент на деня."
В срещата на двойки Димитров и младият му партньор Георги Георгиев излязоха на централния корт срещу американския тандем Бен Шелтън и Александър Ковачевич. Българското дуо започна отлично и успя да измъкне първия сет със 7-5. Във втората част битката бе изключително равностойна и се стигна до тайбрек, в който американците показаха по-здрави нерви и се наложиха със 7-6(3). В решителния дълъг тайбрек до 10 точки Шелтън и Ковачевич наложиха волята си и затвориха мача с 10-3.
Сега за първата ни ракета предстои най-важното изпитание – стартът в турнира на сингъл. Очакванията са българинът да пренесе добрата си игрова форма от мача на двойки и да започне убедително индивидуалната надпревара в тексаския град. Димитров влиза в турнира с високи амбиции, подкрепен от симпатиите на местната публика, която вече оцени неговото майсторство на корта.
🎾 Moment of the Day 🎾— Nexo Dallas Open (@NexoDallasOpen) February 10, 2026
Grigor Dimitrov went backhand up the middle and left absolutely no survivors.
Doubles? Singles? Didn’t matter. 😮💨🔥 pic.twitter.com/2fw4kqVQTx
