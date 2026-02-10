Новини
Спорт »
Тенис »
Голямо признание за Григор Димитров на турнира в Далас (ВИДЕО)

Голямо признание за Григор Димитров на турнира в Далас (ВИДЕО)

10 Февруари, 2026 16:15 1 190 4

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • далас

Въпреки че приключи участието си в надпреварата на двойки, българинът остави феновете и организаторите без дъх с изключителен удар, който бе определен официално за "Момент на деня"

Голямо признание за Григор Димитров на турнира в Далас (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров бе отличен за най-впечатляващото изпълнение по време на първия ден от основната схема на турнира АТР 500 в Далас. Въпреки че приключи участието си в надпреварата на двойки, българинът остави феновете и организаторите без дъх с изключителен удар, който бе определен официално за "Момент на деня."

В срещата на двойки Димитров и младият му партньор Георги Георгиев излязоха на централния корт срещу американския тандем Бен Шелтън и Александър Ковачевич. Българското дуо започна отлично и успя да измъкне първия сет със 7-5. Във втората част битката бе изключително равностойна и се стигна до тайбрек, в който американците показаха по-здрави нерви и се наложиха със 7-6(3). В решителния дълъг тайбрек до 10 точки Шелтън и Ковачевич наложиха волята си и затвориха мача с 10-3.

Сега за първата ни ракета предстои най-важното изпитание – стартът в турнира на сингъл. Очакванията са българинът да пренесе добрата си игрова форма от мача на двойки и да започне убедително индивидуалната надпревара в тексаския град. Димитров влиза в турнира с високи амбиции, подкрепен от симпатиите на местната публика, която вече оцени неговото майсторство на корта.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    Колосално, фундаментално, грандиозно, изригващо, чутовно признание!!! Лешници такива! Всеки ден , на всеки турнир има по един удар на деня! Не може с такива гръмки заглавия да ни съобщавате всяка новина! Супер е , никак не е зле , че българин е направил удар на деня ама вие се не траете!!!

    Коментиран от #2, #3, #4

    16:26 10.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Моето

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    ,,признание" към автора на това заглавие пък бе изтрито ...

    19:37 10.02.2026

  • 4 Явно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Тези ,,превъзходителни" изразни форми ,явно ги е усвоил от своя ,,колега" ,водещ петъчно предаване по ЕКТВ и бивш скиор...

    19:44 10.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове