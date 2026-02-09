Новата звездна двойка: Ким Кардашиян и Хамилтън разтърсиха Супербоул (ВИДЕО)

Светът на спорта и шоубизнеса бе разтърсен от новината за новата „гореща“ двойка – седемкратният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън и риалити иконата Ким Кардашиян. Двамата официално потвърдиха слуховете за своите романтични отношения, появявайки се заедно на едно от най-значимите спортни събития в света.

Хамилтън и Кардашиян сложиха край на спекулациите, след като присъстваха заедно на трибуните на „Levi's Stadium“ в Санта Клара за финала на Супербоул LX. Те бяха заснети в луксозна ложа, докато наблюдаваха победата на Сиатъл Сийхоукс над Ню Инглънд Пейтриътс с 29:13. Публичната им поява бе придружена от широки усмивки и оживени разговори, което не остави съмнение относно естеството на техните отношения.

LEVOU NO SUPER BOWL É NAMORO! 🔒



Simplesmente Lewis Hamilton e Kim Kardashian no Super Bowl! pic.twitter.com/LLudZD3zqW — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) February 9, 2026

Тази стъпка идва само дни след техните дискретни срещи в Европа. Първоначално двамата бяха забелязани на романтичен уикенд в английската провинция, а малко след това прекараха време и в Париж.

Люис и Ким се познават повече от десетилетие, като първата им среща датира от 2014 г. на наградите „Мъж на годината“ на списание GQ в Лондон. През годините те често са засичани в общи компании, но едва сега решават да дадат шанс на романтиката. Твърди се, че децата на Ким вече познават Хамилтън и имат отлични отношения с него.

За Ким Кардашиян това е първата сериозна публична обвързаност след раздялата ѝ с комика Пийт Дейвидсън през 2022 г. Изглежда, че бизнесдамата е открила нов пристан в лицето на легендарния пилот, който пък се подготвя за своя нов професионален етап в кариерата си с преминаването във Ferrari.