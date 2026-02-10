Секссимвол покори Милано с олимпийски рекорд (ВИДЕО)

Нидерландската звезда в бързото пързаляне с кънки Юта Лердам завоюва златния медал в дисциплината 1000 метра на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026. Тя демонстрира изключителна форма и финишира с време 1:21,31 минути, което се превърна и в нов олимпийски рекорд. Лердам успя да изпревари своята сънародничка Фемке Кок с 28 стотни от секундата в изключително оспорвана битка за първото място на леда.

Триумфът на нидерландката бе проследен на живо от нейната половинка – популярния ютюбър и боксьор Джейк Пол, който бе в залата, за да подкрепи любимата си. Пристигането на Юта в Милано с частен самолет предизвика сериозни дискусии и напрежение в родината ѝ, тъй като поведението ѝ спрямо останалите членове на отбора бе подложено на критика. Въпреки шума около личния ѝ живот, тя успя да запази пълна концентрация и да постигне най-големия успех в кариерата си до момента.

Третият резултат в дисциплината бе записан от досегашната шампионка от Пекин Михо Такаги. Японката, която преди четири години изпревари Лердам с повече от половин секунда, този път трябваше да се задоволи с бронзовото отличие. За азиатката това бе общо осми медал от олимпийски форуми, като във витрината си тя вече има две титли и четири сребърни отличия от игрите в ПьонгЧанг и Пекин.

Със спечелването на златния медал Юта Лердам затвърди доминацията на Нидерландия в този спорт и доказа, че е сред най-големите атлети в съвременното бързо пързаляне с кънки. Успехът ѝ в Италия сложи край на чакането за олимпийска титла на сингъл и я превърна в една от най-коментираните и ярки фигури на тазгодишния зимен форум.