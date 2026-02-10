Новини
Секссимвол покори Милано с олимпийски рекорд (ВИДЕО)

10 Февруари, 2026 17:15 2 506 11

  • юта лердам-
  • рекорд-
  • олимпиада 2026-
  • златен медал-
  • олимпийски игри-
  • зимни олимпийски игри

Юта Лердам демонстрира изключителна форма и финишира с време 1:21,31 минути

Секссимвол покори Милано с олимпийски рекорд (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нидерландската звезда в бързото пързаляне с кънки Юта Лердам завоюва златния медал в дисциплината 1000 метра на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026. Тя демонстрира изключителна форма и финишира с време 1:21,31 минути, което се превърна и в нов олимпийски рекорд. Лердам успя да изпревари своята сънародничка Фемке Кок с 28 стотни от секундата в изключително оспорвана битка за първото място на леда.

Триумфът на нидерландката бе проследен на живо от нейната половинка – популярния ютюбър и боксьор Джейк Пол, който бе в залата, за да подкрепи любимата си. Пристигането на Юта в Милано с частен самолет предизвика сериозни дискусии и напрежение в родината ѝ, тъй като поведението ѝ спрямо останалите членове на отбора бе подложено на критика. Въпреки шума около личния ѝ живот, тя успя да запази пълна концентрация и да постигне най-големия успех в кариерата си до момента.

Третият резултат в дисциплината бе записан от досегашната шампионка от Пекин Михо Такаги. Японката, която преди четири години изпревари Лердам с повече от половин секунда, този път трябваше да се задоволи с бронзовото отличие. За азиатката това бе общо осми медал от олимпийски форуми, като във витрината си тя вече има две титли и четири сребърни отличия от игрите в ПьонгЧанг и Пекин.

Със спечелването на златния медал Юта Лердам затвърди доминацията на Нидерландия в този спорт и доказа, че е сред най-големите атлети в съвременното бързо пързаляне с кънки. Успехът ѝ в Италия сложи край на чакането за олимпийска титла на сингъл и я превърна в една от най-коментираните и ярки фигури на тазгодишния зимен форум.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Секссимвол покори

    5 2 Отговор
    опашка мераклии в Милано с олимпийски рекорд
    за месене на кекс

    17:17 10.02.2026

  • 2 Допинг комисията

    13 2 Отговор
    Хареса тази новина

    17:19 10.02.2026

  • 3 Ей,Ковачев?

    10 0 Отговор
    Лъсна ли nе4урката?

    17:20 10.02.2026

  • 4 абее

    8 4 Отговор
    Малко трудно ми се връзват 1,81 и секс символ...

    Коментиран от #5, #7

    17:20 10.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Тази кобила са я зобили яко с петеоханска наденица

    17:33 10.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Миро

    7 4 Отговор
    И какъв секс символ е тази червендалеста крава?

    17:36 10.02.2026

  • 9 Чичо Али Хаменей

    9 4 Отговор
    Абе вие нормални ли сте бе? Какъв секссимвол е тая? Лепнал и някой етикета секссимвол и вече голямата работа. Кой знае какво.

    17:38 10.02.2026

  • 10 кекс символ?

    9 4 Отговор
    просто назобана холандска кобила да не споменава и инжекциите с мъжки хормони

    17:41 10.02.2026

  • 11 Опааа

    1 0 Отговор
    А нашите туристи??? 😆 Колко медала днес?

    21:18 10.02.2026

