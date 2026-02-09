Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Разкриха как Карлос Алкарас е успял да пречупи Джокович във финала на Australian Open

Разкриха как Карлос Алкарас е успял да пречупи Джокович във финала на Australian Open

9 Февруари, 2026 12:45 1 151 1

Според специалиста, тайната на успеха на „Карлитос“ не се крие в неговия мощен форхенд или атлетизъм, а в неговата психика

Разкриха как Карлос Алкарас е успял да пречупи Джокович във финала на Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известният тенис треньор Патрик Муратоглу разкри кое е най-силното оръжие на Карлос Алкарас, след като испанецът пренаписа историята в Мелбърн преди малко повече от седмица. Според специалиста, тайната на успеха на „Карлитос“ не се крие в неговия мощен форхенд или атлетизъм, а в неговата психика, пише Tennis365.

На 1 февруари 2026 г. Алкарас се превърна в най-младия тенисист в историята, оформил „Кариерен Голям шлем“, след като триумфира на Australian Open. Във финала той се наложи над десеткратния шампион Новак Джокович с 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Муратоглу, който е бивш треньор на Серина Уилямс и Холгер Руне, сподели мнението си в LinkedIn, посочвайки, че именно умствената устойчивост е решила финала в Австралия.

„Най-голямото оръжие на Карлос Алкарас не е някой от неговите удари или физическите му дадености. Това е неговият ум. Точно това реши финала на Australian Open. Срещу Новак Джокович, след първия сет, в който Ноле играеше на ниво, което обикновено приключва мачове, 99.9% от играчите биха изпаднали в паника. Карлос не го направи.“

Според Муратоглу, Алкарас притежава рядката способност да приема, че не е нужно да играе перфектен тенис, за да спечели. Това му позволява да запази вяра, че решение съществува дори в най-критичните ситуации. „Гледайки мача, можеше да се почувства. Новак изигра почти перфектен първи сет, но Карлос остана спокоен, присъстващ и фокусиран. Вътрешният му глас му казваше: „Не се притеснявай. Ще намеря решение. Накрая ще победя“, допълва треньорът.

Муратоглу описва финалния сблъсък не просто като тенис мач, а като битка между два ментални колоса. „В един момент Новак го усети: „Той все още е там. Предизвиква ме при всяка точка.“ Това променя всичко физически и психически. Накрая всичко се сведе до физическата свежест и Карлос имаше малко повече останали сили.“

На 22-годишна възраст постижението на Алкарас да спечели и четирите турнира от Големия шлем не е изненада за Муратоглу. Той е категоричен, че менталната сила на испанеца вече го отличава от всички останали и го прави „невероятен състезател, който винаги намира изход от най-лошите ситуации“. След историческия успех в Мелбърн, следващата голяма цел пред световния номер 1 е трета поредна титла на „Ролан Гарос“.


  • 1 Да,да

    3 0 Отговор
    Който е гледал, навярно е видял, че Джокович игра срещу Синер с желание и амбиция, но такива нямаше срещу Алкарас. Мисля, че не му е интересен. Ноле вече е над нещата и се забавлява.

    14:06 09.02.2026

