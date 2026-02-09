Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Норвегия с най-много медали на Олимпидата, България зае 13-ото място

9 Февруари, 2026 08:29 1 165 7

  • норвегия-
  • медали-
  • олимпияда 2026-
  • зимни олимпийски игри-
  • спорт

САЩ завоюва две първи места във втория ден в неделя и излезе на второ място, а домакините от Италия са трети с девет медала

Норвегия с най-много медали на Олимпидата, България зае 13-ото място - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Норвегия води в класирането по медали след втория състезателен ден на Игрите в Милано-Кортина 2026 с три титли и общо шест отличия.

САЩ завоюва две първи места във втория ден в неделя и излезе на второ място, а домакините от Италия са трети с девет медала.

В центъра на вниманието беше българското участие и спечеленият бронзов медал от Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом в сноуборда, като това е първо отличие за нашата страна от 20 години насам. С първия си медал от тази Олимпиада България се класира на 13-то място.

Класиране по медали след втория състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина:

златни сребърни бронзови общо
1. Норвегия 3 1 2 6
2. САЩ 2 0 0 2
3. Италия 1 2 6 9
4. Япония 1 2 1 4
5. Австрия 1 2 0 3
6. Германия 1 1 1 3
7. Чехия 1 1 0 2
7. Франция 1 1 0 2
7. Швеция 1 1 0 2
10. Швейцария 1 0 0 1
11. Република Корея 0 1 0 1
11. Словения 0 1 0 1
13. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1
13. Канада 0 0 1 1
13. Китай 0 0 1 1


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
  • 1 БАНко

    7 7 Отговор
    ЕГИПЕТ , КЪДЕТО СКИОРИТЕ СА ДВАМА И ЖИВЕЯТ В НОРВЕГИЯ , ЩЕ ИМАТ ЛИ ПОВЕЧЕ МЕДАЛИ ОТ РУСИЯ , КЪДЕТО СКИОРИТЕ СА 160 000 000 , ВЪВ ФАШИСТКАТА ОЛИМПИАДА НА УРСУСЕЛКОВЦИ ???

    08:43 09.02.2026

  • 2 БАРС

    3 2 Отговор
    БЕЗ РАШКИТЕ НЕ Е ИНТЕРЕСТНО В НИТО ЕДНА ОЛИМПИЯДА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ЗИМНА ИЛИ ЛЯТНА ИЛИ СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА.

    09:18 09.02.2026

  • 3 БАРС

    3 2 Отговор
    БЕЗ РАШКИТЕ НЕ Е ИНТЕРЕСТНО В НИТО ЕДНА ОЛИМПИЯДА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ЗИМНА ИЛИ ЛЯТНА ИЛИ СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА.

    09:19 09.02.2026

  • 4 както винаги на опашката

    1 0 Отговор
    а колко пари се фърлят за спорта

    11:14 09.02.2026

  • 5 България на 13то място

    0 1 Отговор
    От 12 държави

    11:17 09.02.2026

  • 6 1111

    0 0 Отговор
    защото са най болните в света

    11:32 09.02.2026

  • 7 гошо

    0 1 Отговор
    Без Русия няма спорт. Макар че и сега има 30 руски спортисти, които са с друго гражданство. Целя отбор на грузия във фигурното барабар с треньора

    11:35 09.02.2026

