Норвегия с най-много медали на Олимпидата, България зае 13-ото място

Норвегия води в класирането по медали след втория състезателен ден на Игрите в Милано-Кортина 2026 с три титли и общо шест отличия.

САЩ завоюва две първи места във втория ден в неделя и излезе на второ място, а домакините от Италия са трети с девет медала.

В центъра на вниманието беше българското участие и спечеленият бронзов медал от Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом в сноуборда, като това е първо отличие за нашата страна от 20 години насам. С първия си медал от тази Олимпиада България се класира на 13-то място.

Класиране по медали след втория състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина:

златни сребърни бронзови общо

1. Норвегия 3 1 2 6

2. САЩ 2 0 0 2

3. Италия 1 2 6 9

4. Япония 1 2 1 4

5. Австрия 1 2 0 3

6. Германия 1 1 1 3

7. Чехия 1 1 0 2

7. Франция 1 1 0 2

7. Швеция 1 1 0 2

10. Швейцария 1 0 0 1

11. Република Корея 0 1 0 1

11. Словения 0 1 0 1

13. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1

13. Канада 0 0 1 1

13. Китай 0 0 1 1