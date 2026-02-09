Норвегия с най-много медали на Олимпидата, България зае 13-ото място

Норвегия води в класирането по медали след втория състезателен ден на Игрите в Милано-Кортина 2026 с три титли и общо шест отличия.
САЩ завоюва две първи места във втория ден в неделя и излезе на второ място, а домакините от Италия са трети с девет медала.
В центъра на вниманието беше българското участие и спечеленият бронзов медал от Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом в сноуборда, като това е първо отличие за нашата страна от 20 години насам. С първия си медал от тази Олимпиада България се класира на 13-то място.
Класиране по медали след втория състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина:
златни сребърни бронзови общо
1. Норвегия 3 1 2 6
2. САЩ 2 0 0 2
3. Италия 1 2 6 9
4. Япония 1 2 1 4
5. Австрия 1 2 0 3
6. Германия 1 1 1 3
7. Чехия 1 1 0 2
7. Франция 1 1 0 2
7. Швеция 1 1 0 2
10. Швейцария 1 0 0 1
11. Република Корея 0 1 0 1
11. Словения 0 1 0 1
13. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1
13. Канада 0 0 1 1
13. Китай 0 0 1 1
