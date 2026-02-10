Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Арнолд Шварценегер с послание към Линдзи Вон и хейтърите й

10 Февруари, 2026 17:30 1 769 10

  • линдзи вон-
  • арнолд шварценегер-
  • зимни олимпийски игри-
  • олимпиада 2026-
  • спорт-
  • олимпийски игри

Късно в понеделник вечерта Вон публикува съобщение в социалните мрежи, в което разкри, че има специфична фрактура на пищяла, която ще предизвика множество операции и лечението ще отнеме дълго време

Арнолд Шварценегер с послание към Линдзи Вон и хейтърите й - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортисти и популярни личности от близкото минало и настоящето отдадоха почит на "Кралицата на алпийските ски" Линдзи Вон, която счупи крака си в спускането в Милано-Кортина 2026. 41-годишната американка опита да кара със скъсани кръстни връзки и издържа само 13 секунди на пистата.

Късно в понеделник вечерта Вон публикува съобщение в социалните мрежи, в което разкри, че има специфична фрактура на пищяла, която ще предизвика множество операции и лечението ще отнеме дълго време. И без това нейната контузия е най-голямата новина от началото на Олимпийските игри.

"Олимпийската ми мечта не завърши така, както се надявах. Краят не бе приказен, но животът е такъв. Опитах, мечтах, скочих. Единственият провал в живота е да не го направиш", бе част от посланието на Вон към всички.

Реакциите бяха със сходен тон. Бившият актьор и губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер, виден привърженик на алпийските ски, написа в Х: "Линдзи няма да се прибере от тези Олимпийски игри с медал, а със сърце на шампион. Тя показа, че за да бъдеш успешен човек, трябва да се чувстваш комфортно на ръба между победата и поражението. Линдзи ни показа как трябва да живеем, а не просто да съществуваме. За такива неща медал не дават".

А относно всички хейтъри, които критикуваха Линдзи за решението ѝ с думи като "Сигурно нещо ѝ липсва в живота", "Това е безотговорно" и т.н. Шварценегер заяви: "Това, което тези хора не разбират, защото никога не са опитвали нищо велико, защото никога не са се тласкали до абсолютните граници на своите възможности, защото никога няма да узнаят истинския си потенциал, е, че няма такова нещо като безрисково величие."

Бившият тенисист Рене Стъбс написа: "Ти, приятелко моя, си олицетворение на величието. Всяко малко момиче или момче взима пример от теб и знае историята ти. Ще помним винаги, че опита, че мечта, че скочи!!!! Обичам те, приятелко!".

Актрисата Рийс Уидърспуун каза: "Вдъхновена съм от куража, който показа. Ти винаги предизвикваш себе си и винаги ще бъдеш нашата шампионка".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 7 Отговор
    Пожелал й е да срещне истинския Шварц негър.

    Коментиран от #3

    17:33 10.02.2026

  • 2 разнебитен розов терминатор

    13 8 Отговор
    жалка либepаcтка драма

    17:42 10.02.2026

  • 3 таман

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    да ѝ излекува скъсаните кръстни връзки през дy.парата

    17:43 10.02.2026

  • 4 Даааа

    6 4 Отговор
    писачите тук,са 90% унтери и 10% българи.

    17:50 10.02.2026

  • 5 Червената шапчица

    16 3 Отговор
    Безгранична американска алчност за пари и слава. Една от братята Уилямс на 46 години играе тенис

    17:53 10.02.2026

  • 6 Да организират олимпийски игри

    10 1 Отговор
    За ветерани над 35-40 годишни с ниски скорости но редовно да участват

    18:53 10.02.2026

  • 7 Име

    4 1 Отговор
    Арни, спри да изплискваш легена!

    19:30 10.02.2026

  • 8 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    Тази причини много лоши неща на Тайгър Уудс и той избяга с 200

    19:53 10.02.2026

  • 9 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    - Искам да ти кажа две новини - добра и лоша. С коя да започна?
    - С която искаш.
    - Напускам те!
    - А лошата?

    19:54 10.02.2026

  • 10 Червената шапчица

    4 0 Отговор
    Линдзи се омъжва за бившия професионален скиор Томас Вон през 2007 г., развежда се през 2011 г.
    Връзката й със звездата на голфа Тайгър Уудс е може би най-широко обсъжданата.
    След раздялата с Уудс, през 2016 г. Линдзи започва връзка с бившия треньор от Националната лига по американски футбол - Кенан Смит.
    Една от най-коментираните ѝ връзки е със звездата на Националната хокейна лига П.K. Субан. Двамата се запознават през 2017 г., а през 2019 г. се сгодяват.
    Само първият е бял.

    20:07 10.02.2026

