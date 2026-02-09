Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Челси на прага на сензационен трансфер: Лондончани близо до подпис с Хулиан Алварес от Атлетико

9 Февруари, 2026 15:37 615 0

„Сините“ са готови да извадят впечатляващите 100 милиона евро

Снимка: БГНЕС/EПA
Челси е на финалната права в преговорите за звездата на Атлетико Мадрид и аржентинския национален отбор – Хулиан Алварес. Според авторитетния източник ESPN, „сините“ са готови да извадят впечатляващите 100 милиона евро, за да привлекат 26-годишния нападател на „Стамфорд Бридж“.

Южноамериканският голмайстор се представя блестящо през настоящата кампания, като вече има 32 изиграни срещи за Атлетико, в които е реализирал 11 попадения и е асистирал за още 5 гола.

Договорът на Алварес с мадридчани е валиден до лятото на 2030 година, което прави евентуалния му трансфер още по-впечатляващ.

Любопитен факт е, че английската Висша лига не е непозната територия за Алварес. В периода между 2022 и 2024 година той носеше екипа на Манчестър Сити, където натрупа ценен опит и остави отлични впечатления сред феновете и специалистите.

Очаква се в близките дни да има развитие по сделката, която може да се превърне в един от най-гръмките трансфери на лятото.


