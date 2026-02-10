Новини
Ман Юнайтед на прага на пета поредна победа – фен-влогърът Франк Илет готви ножиците

Ман Юнайтед на прага на пета поредна победа – фен-влогърът Франк Илет готви ножиците

10 Февруари, 2026 09:45

Ще успеят ли „червените дяволи“ да зарадват феновете си и да донесат нова прическа на Франк?

Ман Юнайтед на прага на пета поредна победа – фен-влогърът Франк Илет готви ножиците - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов

Уест Хем посреща тази вечер Манчестър Юнайтед в ключов сблъсък от 26-ия кръг на английската Висша лига. Двубоят на Олимпийския стадион започва в 22:15 ч. българско време и обещава да бъде истински спектакъл за феновете на най-популярната игра.

Домакините, водени от Нуно Ешпирито Санто, се намират в опасната зона на класирането – 18-о място с 23 точки. Въпреки трудностите, „чуковете“ демонстрират характер, като спечелиха три от последните си пет шампионатни срещи. На собствен терен обаче балансът им е колеблив: три победи, едно равенство и цели осем загуби, при голова разлика 16:26. Последният им сблъсък с „червените дяволи“ завърши без победител – 1:1 в Манчестър

Възпитаниците на Майкъл Карик се намират в отлична форма и заемат четвъртата позиция с 44 точки. „Червените дяволи“ са в серия от четири поредни победи в първенството, а като гости имат четири успеха, пет равенства и три поражения, с голова разлика 21:21. Любопитен факт е, че Манчестър Юнайтед има само една победа в последните си пет официални двубоя срещу Уест Хем.

Освен спортната интрига, срещата носи и любопитен залог за един от най-верните фенове на Юнайтед – влогърът Франк Илет. През октомври 2024 г. той обяви, че няма да се подстриже, докато „червените дяволи“ не постигнат пет поредни победи. Ако тази вечер Манчестър Юнайтед триумфира, Франк ще се раздели с дългата си коса, а социалните мрежи вече тръпнат в очакване на неговата реакция.


    Франк искам утре да си с нова прическа

    10:09 10.02.2026

