Ман Сити използва косата на Холанд, за да провокира Ман Юнайтед

11 Февруари, 2026 12:29 734 0

Равенството 1:1 на възпитаниците на Майкъл Карик срещу Уест Хам обаче сложи край на серия от четири победи и върна нещата в изходна позиция

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Обещанието на Франк Илет, фен на Манчестър Юнайтед, който реши да не се подстригва, докато "червените дяволи" не запишат пет поредни победи през октомври 2024 г., беше на път да бъде изпълнено тази седмица. Равенството 1:1 на възпитаниците на Майкъл Карик срещу Уест Хам обаче сложи край на серия от четири победи и върна нещата в изходна позиция.

Равенството и отложеното подстригване бяха отбелязани в социалните мрежи... от американския акаунт на Манчестър Сити. Профилът на "гражданите" публикува снимка на голмайстора си Ерлинг Холанд с пусната коса, придружена от описанието: "Няма нищо лошо в това да си пуснеш коса."

Публикацията предизвика хиляди реакции към впечатляващото обещание, което отново остана без видим край. Борусия (Дортмунд) също реагира на връщането в изходна позиция на Илет, като публикува видеоклип на подстригването на Марио Гьотце след спечелването на Бундеслигата през 2011 г.


