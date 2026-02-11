Илиян Филипов за Наско Сираков: Сирачето си граби от любимия клуб

Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов продължи традицията да изразява мнение в личния си профил във Фейсбук. Бизнесменът не пропусна възможността да атакува своя опонент от вечния съперник Локомотив - Христо Крушарски.
Този път обаче Филипов подхвана и собственика на Левски Наско Сираков.
"Смяната на часа на пловдивското дерби най-вероятно е направена, за да може Ракетчика да го гледа в адекватно състояние. След 18:00 това не е гарантирано. Проблемът е, че футболният календар не би трябвало да се съобразява с лични режими, а с правила, фенове и здрав разум". Това написа Филипов и публикува към текста снимка на Христо Крушарски.
Логично под поста последваха десетки коментари, като един от привържениците се обърна към Филипов със следното:
"Кажи нещо оригинално и смешно и за Наско Сираков.....Да бъде наистина мъжко...“.
Големият шеф в Ботев не пропусна да отговори и на него:
"Те неговите фенове го показват всеки мач. Наско взима огромна заплата от Левски. Там е разликата между нас с Крушарски и него. Ние само даваме, а Сирачето си граби от любимия клуб“, написа Илиян Филипов.
4 Левски 1914
12:18 11.02.2026
5 нацку раев
Коментиран от #6
12:30 11.02.2026
6 МЪЪЪ ТООО ЛЯБА ИМ ОТ
До коментар #5 от "нацку раев":ЗАВОДИТЕ И ПРАСЕТАТА НЕ ГУ ЯДЪТ.....
12:43 11.02.2026
7 Някой
12:45 11.02.2026
8 И СТАДИОН ПОСТРОИ
Коментиран от #10
12:52 11.02.2026
9 минаващ
13:02 11.02.2026
10 Левски 1914
До коментар #8 от "И СТАДИОН ПОСТРОИ":Стадиона него е построил той !
13:18 11.02.2026
11 ШЕФА
14:02 11.02.2026
12 Ботевист
14:03 11.02.2026