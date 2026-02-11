Новини
Илиян Филипов за Наско Сираков: Сирачето си граби от любимия клуб

11 Февруари, 2026 11:59 1 642 12

  • илиян филипов-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • наско сираков-
  • локомотив пловдив-
  • левски

Те неговите фенове го показват всеки мач

Илиян Филипов за Наско Сираков: Сирачето си граби от любимия клуб - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов продължи традицията да изразява мнение в личния си профил във Фейсбук. Бизнесменът не пропусна възможността да атакува своя опонент от вечния съперник Локомотив - Христо Крушарски.

Този път обаче Филипов подхвана и собственика на Левски Наско Сираков.

"Смяната на часа на пловдивското дерби най-вероятно е направена, за да може Ракетчика да го гледа в адекватно състояние. След 18:00 това не е гарантирано. Проблемът е, че футболният календар не би трябвало да се съобразява с лични режими, а с правила, фенове и здрав разум". Това написа Филипов и публикува към текста снимка на Христо Крушарски.

Логично под поста последваха десетки коментари, като един от привържениците се обърна към Филипов със следното:

"Кажи нещо оригинално и смешно и за Наско Сираков.....Да бъде наистина мъжко...“.

Големият шеф в Ботев не пропусна да отговори и на него:

"Те неговите фенове го показват всеки мач. Наско взима огромна заплата от Левски. Там е разликата между нас с Крушарски и него. Ние само даваме, а Сирачето си граби от любимия клуб“, написа Илиян Филипов.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Левски 1914

    6 3 Отговор
    А ти си честен, като Бокича!

    12:18 11.02.2026

  • 5 нацку раев

    8 3 Отговор
    колко народ оставих без хляб...

    Коментиран от #6

    12:30 11.02.2026

  • 6 МЪЪЪ ТООО ЛЯБА ИМ ОТ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "нацку раев":

    ЗАВОДИТЕ И ПРАСЕТАТА НЕ ГУ ЯДЪТ.....

    12:43 11.02.2026

  • 7 Някой

    2 1 Отговор
    Илиян Филипов взе 50 млн от държавата през община Пловдив за строежа на новия стадион. Колко години може да се издържа футболнен клуб в България с 50 млн.?

    12:45 11.02.2026

  • 8 И СТАДИОН ПОСТРОИ

    1 1 Отговор
    Човека и то не лош колко е човек той си знае. А за танас или нищо. Като за у.... И пиша пиша ама кога го каже някой бизнес мента се чува. 6 години на заплата алъш вериша бит пазар и кокала не пуша.

    Коментиран от #10

    12:52 11.02.2026

  • 9 минаващ

    0 0 Отговор
    Илиян Роммов може и да е зрав и не е и лошо да отидеде в поликлиниката може и да и зраввв

    13:02 11.02.2026

  • 10 Левски 1914

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "И СТАДИОН ПОСТРОИ":

    Стадиона него е построил той !

    13:18 11.02.2026

  • 11 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Стига бе Филипов,Раев да краде,това е невъзможно,откакто му подариха акцийте на обора от Герена той е инвестирал цял един лев,не вярвам при тази инвестиция да прави такива неща,той е и умствено и финансово богат човек хахахахахаааааааааа.

    14:02 11.02.2026

  • 12 Ботевист

    1 0 Отговор
    С този президент нищо хубаво не ни чака!☹️

    14:03 11.02.2026

