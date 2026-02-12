Ники Михайлов и Николета Лозанова към Боби Михайлов: Бори се, чакаме те вкъщи!

Бившият национал Николай Михайлов и неговата половинка Николета Лозанова използваха профилите си във „Фейсбук“, за да отправят силно послание към Борислав Михайлов за днешния му 63-и рожден ден. И двамата публикуваха снимки, свързващи легендарния вратар и неговата внучка Борислава.

„Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече...Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много. ОБИЧАМЕ ТЕ!“, написа Ники Михайлов.

„Балонът беше за Борислава. Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива. Днес празнуваме теб, най-добрия дядо. Бори се. Чакаме те у дома“, написа Лозанова и публикува снимка, на която Боби Михайлов държи балон пред катедралата в Милано.

На 10 март 2024 г. плеймейтката и Ники Михайлов станаха родители на малката Борислава, която е кръстена на знаменития си дядо.