Ники Михайлов и Николета Лозанова към Боби Михайлов: Бори се, чакаме те вкъщи!

12 Февруари, 2026 15:15 834 10

  • николай михайлов-
  • николета михайлов-
  • футбол-
  • борислав михайлов

Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа!

Ники Михайлов и Николета Лозанова към Боби Михайлов: Бори се, чакаме те вкъщи! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият национал Николай Михайлов и неговата половинка Николета Лозанова използваха профилите си във „Фейсбук“, за да отправят силно послание към Борислав Михайлов за днешния му 63-и рожден ден. И двамата публикуваха снимки, свързващи легендарния вратар и неговата внучка Борислава.

„Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече...Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много. ОБИЧАМЕ ТЕ!“, написа Ники Михайлов.

„Балонът беше за Борислава. Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива. Днес празнуваме теб, най-добрия дядо. Бори се. Чакаме те у дома“, написа Лозанова и публикува снимка, на която Боби Михайлов държи балон пред катедралата в Милано.

На 10 март 2024 г. плеймейтката и Ники Михайлов станаха родители на малката Борислава, която е кръстена на знаменития си дядо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 1 Отговор
    С колко шишета го чакате?Имат ли те син етикет?🥳🤣🥂👍

    15:17 12.02.2026

  • 2 след толкова

    4 1 Отговор
    бидони с уиски.....

    15:24 12.02.2026

  • 3 Тома

    6 2 Отговор
    Алкохола на никого не прощава и особено който е на аванта

    15:25 12.02.2026

  • 4 Къде е

    0 0 Отговор
    Балона?

    15:29 12.02.2026

  • 5 Чичо Али Хаменей

    1 0 Отговор
    Алкохола не прощава. Ако е получил хемарогичен удар ще се "върне" с краката напред.

    15:44 12.02.2026

  • 6 Домашен любимец

    1 2 Отговор
    Прочу се покрай Балъков, Лечков и Стоичков в САЩ и реши, че е голяма работа, жена му не му подхожда, присади си нова глава и присвои световна шампионка по гимнастика! Такива са софиянци! Простия Стоичков още си е със същата жена, която си взел от ЦУМ!

    15:44 12.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тъпи позьори!

    6 1 Отговор
    Да бяха разлепили плакати по улиците!
    Какво ни интересуват техните семейни драми или се имат за толкова значими, че си мислят, че ни дреме?

    15:56 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Либерал на Химикал

    2 1 Отговор
    За пияницата или наздраве, или нищо!

    16:05 12.02.2026

