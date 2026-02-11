Кюстендилеца се шегува с Найденов, бизнесменът го блокирал

Тарторът на сектор "Г" Иван Велчев се пошегува с финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов. Известният фен на ЦСКА излезе с публикация след снощната победа на тима на Христо Янев над "червените" от Бистрица с 2:0 в турнира за Купата на България.
"Майсторе, много слабички твоите... Мисля, че не работиш правилно", написа Кюстендилеца във "Фейсбук". По-надолу се разбра, че преди време бизнесменът е блокирал в социалната мрежа лидера на Северната трибуна.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Локомотив срещу Локомотив
вече и
ЦСКА срещу ЦСКА
🤔
Коментиран от #3
15:12 11.02.2026
2 Левски 1914
Коментиран от #4
15:13 11.02.2026
3 Панчаревската кметица
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":малко информация за заблудените
1. ЦСКА (Москва)
2. ЦСКА-«Енергия» (Хабаровск)
3. ЦСКА (Киев)
4. ЦСКА ВВС (Самара)
5. ЦСКА-«Рапид» (Кишинев, Молдова)
6. ЦСКА (МОИК) (Баку, Азербайджан)
7. ЦСКА (Алма-Ата, Казахстан)
8. ЦСКА-«Памир» (Душанбе, Таджикистан)
9. ЦСКА (София, България)
10. ЦСКА (Ханой, Виетнам)
11. ЦСКА (Бишкек, Киргизия)
12. ЦСКА( (Минск, Белорус)
Коментиран от #6, #7, #8
15:28 11.02.2026
5 Някой
15:54 11.02.2026
6 Някой
До коментар #3 от "Панчаревската кметица":Има си и дори в България поне 15 клуба Левски - единият Левски Кюстендил стана Велбъжд и после Локо Пловдив (и Ботев е от Металик Сопот). Отделно Локо Москва. Славия Прага с червена петолъчка на емблемата. Барселона Еквадор. Атлетико Мадрид е създаден от Атлетик Билбао в Мадрид.
15:57 11.02.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Панчаревската кметица":не ЗА , ами ОТ .....
Защото не различаваш , че изброените
(Москва) (Хабаровск) (Киев) (Кишинев, Молдова)
(Баку, Азербайджан) (Алма-Ата, Казахстан)
(Душанбе, Таджикистан) (София, България)
(Ханой, Виетнам) (Минск, Белорус)
НЕ СА КВАРТАЛИ В ЕДИН ГРАД , А В ОТДЕЛНИ ДЪРЖАВИ , ДОРИ КОНТИНЕНТИ 😀😀❗❗
Коментиран от #9
16:08 11.02.2026
9 Украински министър
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":за жалост индивиди с талкова малък умствен багаж като теб преобладават навсякъде
16:30 11.02.2026