Кюстендилеца се шегува с Найденов, бизнесменът го блокирал

Тарторът на сектор "Г" Иван Велчев се пошегува с финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов. Известният фен на ЦСКА излезе с публикация след снощната победа на тима на Христо Янев над "червените" от Бистрица с 2:0 в турнира за Купата на България.

"Майсторе, много слабички твоите... Мисля, че не работиш правилно", написа Кюстендилеца във "Фейсбук". По-надолу се разбра, че преди време бизнесменът е блокирал в социалната мрежа лидера на Северната трибуна.