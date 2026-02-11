Новини
Кюстендилеца се шегува с Найденов, бизнесменът го блокирал

Тарторът на сектор "Г" Иван Велчев се пошегува с финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов. Известният фен на ЦСКА излезе с публикация след снощната победа на тима на Христо Янев над "червените" от Бистрица с 2:0 в турнира за Купата на България.

"Майсторе, много слабички твоите... Мисля, че не работиш правилно", написа Кюстендилеца във "Фейсбук". По-надолу се разбра, че преди време бизнесменът е блокирал в социалната мрежа лидера на Северната трибуна.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор
    След
    Локомотив срещу Локомотив
    вече и
    ЦСКА срещу ЦСКА
    🤔

    Коментиран от #3

    15:12 11.02.2026

  • 2 Левски 1914

    5 7 Отговор
    МЕНТЕТО до вчера баха на 11 място!

    Коментиран от #4

    15:13 11.02.2026

  • 3 Панчаревската кметица

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    малко информация за заблудените
    1. ЦСКА (Москва)
    2. ЦСКА-«Енергия» (Хабаровск)
    3. ЦСКА (Киев)
    4. ЦСКА ВВС (Самара)
    5. ЦСКА-«Рапид» (Кишинев, Молдова)
    6. ЦСКА (МОИК) (Баку, Азербайджан)
    7. ЦСКА (Алма-Ата, Казахстан)
    8. ЦСКА-«Памир» (Душанбе, Таджикистан)
    9. ЦСКА (София, България)
    10. ЦСКА (Ханой, Виетнам)
    11. ЦСКА (Бишкек, Киргизия)
    12. ЦСКА( (Минск, Белорус)

    Коментиран от #6, #7, #8

    15:28 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    2 2 Отговор
    ЦСКА 1948 са в лоша форма се видя в мача с Монтана още, спечелен с автогол. Но това не значи, че другите могат да се изказват, след като хвърлиха десетки милиона евро последните години. И какво са постигнали?

    15:54 11.02.2026

  • 6 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Панчаревската кметица":

    Има си и дори в България поне 15 клуба Левски - единият Левски Кюстендил стана Велбъжд и после Локо Пловдив (и Ботев е от Металик Сопот). Отделно Локо Москва. Славия Прага с червена петолъчка на емблемата. Барселона Еквадор. Атлетико Мадрид е създаден от Атлетик Билбао в Мадрид.

    15:57 11.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Панчаревската кметица":

    не ЗА , ами ОТ .....
    Защото не различаваш , че изброените
    (Москва) (Хабаровск) (Киев) (Кишинев, Молдова)
    (Баку, Азербайджан) (Алма-Ата, Казахстан)
    (Душанбе, Таджикистан) (София, България)
    (Ханой, Виетнам) (Минск, Белорус)
    НЕ СА КВАРТАЛИ В ЕДИН ГРАД , А В ОТДЕЛНИ ДЪРЖАВИ , ДОРИ КОНТИНЕНТИ 😀😀❗❗

    Коментиран от #9

    16:08 11.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Украински министър

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    за жалост индивиди с талкова малък умствен багаж като теб преобладават навсякъде

    16:30 11.02.2026

