Капитанът на Реал Мадрид недоволен, че не играе

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа и капитанът на "кралете" Дани Карвахал проведоха извънредна среща във вторник сутринта във Валдебебас. В нея те опитаха за да изяснят спора, породен от липсата на игрови минути на легендата.

Според Marca, разговорът е преминал в спокойна атмосфера, като целта е била двете страни да обменят мнения и да намерят общ език за бъдещето.

Както е известно, Карвахал, който е напълно здрав, изгледа от пейката победата с 2:0 на "Местая", където титуляр отдясно на защитата бе младокът Давид Хименес, а през втората част влезе Трент-Алекзандър Арнолд, който не бе играл от 2 месеца.

"Виждам Дани все по-добър на тренировките, но не мисля да поемам никакви рискове. Той ще намери най-доброто си ниво и със сигурност остава все по-малко време, докато значението му за отбора отново стане по-голямо", коментира вече Алваро Арбелоа.

Дани Карвахал се притеснява, че стоейки на пейката в Реал Мадрид, може да остане извън състава на Испания за Мондиал 2026, което ще бъде последният му голям международен турнир.