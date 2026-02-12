Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Футболистите на Реал Мадрид тормозят Арда Гюлер

12 Февруари, 2026 15:45 687 2

"Въпреки че Реал Мадрид е мегаклуб, Арда Гюлер страда от тормоз на работното място

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Серхат Пекмеджъ, футболният ментор на Арда Гюлер, разбуни духовете в интервю за Sports Digitale, като заяви, че турският играч е тормозен в Реал Мадрид.

"Въпреки че Реал Мадрид е мегаклуб, Арда Гюлер страда от тормоз на работното място. Не че ми се оплакваше, но знаех, че това ще се случи. Казах му да бъде търпелив", разкрива треньорът на Гюлер в ранните му години.

"Тормозът дойде от играчите. Има група там, която не е успяла да приеме Арда. За съжаление, те са играчи с много високо его. Арда е много търпелив и осъзнат, но дори и той започна да се бунтува, мислейки си: "Защо винаги аз?", споделя Пекмеджъ.

Менторът на Гюлер каза, че токсичността на съблекалнята на Реал Мадрид е попречила на подписването на Юрген Клоп и е предизвикала напускането на Шаби Алонсо: "Клоп вече каза, че някои играчи трябва да напуснат, за да пристигне той. Затова и Шаби Алонсо си тръгна".

В интервюто си Серхат Пекмеджъ твърди, че Фенербахче, клубът, от който Реал Мадрид купи Арда Гюлер, е "по-голям клуб от "кралете". "Винаги съм твърдял, че Фенербахче не се различава от Реал Мадрид. Всъщност, за мен това е по-голям клуб от Реал Мадрид. Имаме баскетболен отбор, който спечели Шампионската лига. Имаме световноизвестни спортисти. Безброй звезди са пристигнали тук" каза той.


  • 1 Фалирал сепаратистки балон Фарса

    2 0 Отговор
    и комплексираните и фенчета като Павела К. винаги са изхождали интриги срещу най-великия клуб…

    16:04 12.02.2026

  • 2 Глупости...

    0 0 Отговор
    ...на търкалета.

    16:28 12.02.2026

