Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 с нов треньор

ЦСКА 1948 с нов треньор

12 Февруари, 2026 17:31 766 3

  • иван стоянов-
  • цска 1948-
  • александър александров-
  • футбол

В предстоящия мач между двата отбора от efbet Лига, начело на ЦСКА 1948 ще бъде тандемът Александър Александров-Алвеша и Атанас Борносузов

ЦСКА 1948 с нов треньор - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 ще има нов треньор, след като Иван Стоянов и неговият асистент Коста Янев напускат клуба.

Те поеха вината за отпадането от Sesame Купа на България, дошло след поражение с 0:2 от ЦСКА.

В предстоящия мач между двата отбора от efbet Лига, начело на ЦСКА 1948 ще бъде тандемът Александър Александров-Алвеша и Атанас Борносузов. Любопитно е, че синът на последния - Йоан, е собственост на ЦСКА, но бе отдаден под наем в Ботев Враца до края на сезона.

Иван Стоянов пое ЦСКА 1948 на 29 април, като в този период той води отбора в 28 мача, 17 от които спечели, равенствата бяха 5, а загубите - 6.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Утре

    1 0 Отговор
    Fk off, майсторе!

    17:38 12.02.2026

  • 2 да бе да

    2 0 Отговор
    Уволняваме грамотно!

    17:39 12.02.2026

  • 3 Гела

    4 0 Отговор
    При цекоте е така,два три месеца и шута, чудно ми е кой се навива да става треньор при тия и не ги ли разбраха вече

    17:39 12.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове