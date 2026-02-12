ЦСКА 1948 с нов треньор

ЦСКА 1948 ще има нов треньор, след като Иван Стоянов и неговият асистент Коста Янев напускат клуба.

Те поеха вината за отпадането от Sesame Купа на България, дошло след поражение с 0:2 от ЦСКА.

В предстоящия мач между двата отбора от efbet Лига, начело на ЦСКА 1948 ще бъде тандемът Александър Александров-Алвеша и Атанас Борносузов. Любопитно е, че синът на последния - Йоан, е собственост на ЦСКА, но бе отдаден под наем в Ботев Враца до края на сезона.

Иван Стоянов пое ЦСКА 1948 на 29 април, като в този период той води отбора в 28 мача, 17 от които спечели, равенствата бяха 5, а загубите - 6.