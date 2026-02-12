Пеп Гуардиола разкри защо е сменил Ерлинг Холанд

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола обясни защо е извадил звездата си Ерлинг Холанд на полувремето при победата с 3:0 над Фулъм във Висшата лига.

Според испанския специалист, норвежецът е бил оставен да почива през втората част на мача, след като отбеляза третия гол за Сити в 39-ата минута, тъй като е усещал дискомфорт заради многото изиграни мачове в последните седмици. С попадението си Холанд се изравни с легендата на клуба Колин Бел на четвъртото място във вечната ранглиста при голмайсторите.

Нападателят обаче беше изваден от игра и заменен от Омар Мармуш, но „гражданите“ запазиха преднината си до края на срещата и се доближиха на само три точки от лидера в класирането Арсенал.

„Имаше проблеми, изпитваше дискомфорт. Водихме с 3:0, разбира се. Каква е причината? Много мачове... Не съм говорил с докторите, не знам какво му има точки. Просто умора или нещо такова“, обясни Гуардиола на пресконференция след мача, цитиран от ДПА.

Наставникът на Сити похвали представянето на януарското попълнение Антоан Семеньо, които отбеляза първия гол в мача и вече има 5 попадения в 8 участия за „гражданите“

„Той има страхотни умения и е много старателен. Има невероятен усет за головете. Много е добър“, заяви Гуардиола.

Испанецът обаче не пожела да коментира битката за титлата във Висшата лига, въпреки скъсяването на дистанцията спрямо Арсенал.

„Винаги казвам, че фокусът е да се развиваме. Важното е да бъдем по-добри през 90-те минути, а играчите да чувстват, че правят каквото се изисква от тях“, завърши мениджърът на Сити.