Бащата на Роди: Бъдещето му в Манчестър Сити остава неясно

Бъдещето на звездата на Манчестър Сити и носител на Златната топка – Родри, остава обвито в мистерия. Бащата на футболиста Антонио Ернандес сподели, че синът му се чувства отлично на „Етихад“, но все още не е взел решение дали ще остане в клуба след изтичането на настоящия му договор през 2027 г.

Родри, който е трансферна цел на Реал Мадрид, все още не е подписал нов договор с „гражданите“. По време на церемония по връчване на национални награди в Мадрид, Ернандес коментира ситуацията с доза хумор

„Ако кажа нещо, ще трябва да ви убия. Не мога да споделя нищо конкретно. Той се чувства много комфортно там, където е, но е възможно и самият той все още да не знае къде ще играе в бъдеще. В момента преговаря, но историята тепърва ще се пише“, коментира той.

Испанският национал се присъедини към Сити през лятото на 2019 г. от Атлетико Мадрид и оттогава натрупа впечатляваща витрина от 11 трофея, включително 4 шампионски титли и една Шампионска лига.

Въпреки успехите, последната година бе трудна за полузащитника. След тежката контузия на кръстни връзки през септември 2024 г., той записа 14 участия в първенството, но в момента се бори с мускулни проблеми и е в надпревара с времето, за да бъде в оптимална форма за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.